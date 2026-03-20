Nie żyje Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Irańskie media przekazały, że w atakach zginął Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oraz wysoki rangą funkcjonariusz wywiadu Basidż, Esmail Ahmadi. Z kolei po czwartkowym ataku na rafinerię w Hajfie wykryto kolejne uszkodzenia.

Płonąca rafineria w Hajfie

Foto: Reuters/Sharon Sztrozenberg

Bartosz Lewicki

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej  przekazał w komunikacie, że Naini „zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny”.

Z kolei Esmaila Ahmadiego związana z irańskim wojskiem agencja Tasnim opisała jako „jednego z najważniejszych filarów organizacji Basidż” – masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej. 

Ali Laridżani (w środku) był kluczowym przedstawicielem reżimu w Teheranie
Konflikty zbrojne
Iran otrzymał dotkliwy cios. Teraz będzie walczył z jeszcze większą determinacją

Ataki na rafinerię w Hajfie

Z kolei izraelski koncern naftowy Bazan poinformował, że wykryto kolejne uszkodzenia po czwartkowym ataku Iranu na rafinerię w Hajfie. Z komunikatu wynika, że większość produkcji nie została wstrzymana, a uszkodzenia mają być naprawione w ciągu kilku dni.

Rafineria w Hajfie jest największym zakładem przetwórstwa ropy w Izraelu. W czwartek w jej pobliżu spadły odłamki po irańskim ataku rakietowym. minister energii Eli Kohen zapewnił, że irański nalot „nie spowodował znacznych strat w infrastrukturze”, a uszkodzenia dotyczą „zewnętrznej infrastruktury, położonej poza terenem samej rafinerii”.

Pożar w Hajfie po irańskim ataku
Konflikty zbrojne
Iran twierdzi, że opracował nową metodę atakowania Izraela

Ataki Izraela na Teheran 

W piątek, dzień po tym, jak Izrael zobowiązał się do powstrzymania się od dalszych ataków na kluczowe irańskie złoże gazu, izraelskie siły powietrzne dokonały nalotów na Teheran. Z kolei Iran nasilił ataki na instalacje naftowe i gazowe w Zatoce Perskiej. 

W samym Izraelu fala ataków zmusiła tysiące ludzi do schronienia się w schronach. Syreny alarmowe zawyły na rozległym obszarze północy, od Hajfy aż po granicę z Libanem.

Z kolei rano w Dubaju doszło do poważnych eksplozji, gdy obrona przeciwlotnicza przechwyciła ataki rakietowe na miasto.

Irańskie ataki odwetowe

Foto: Infografika PAP

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Wojna z Iranem podniosła ceny benzyny. Jak odczuwają to Amerykanie? Wyniki sondażu
Premier Izraela Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Izrael wstrzymuje ataki na irańskie gazownie. Decydujący telefon z Waszyngtonu
Ukraiński żołnierz instaluje drut kolczasty w pobliżu linii frontu na przedmieściach Kupiańska
Konflikty zbrojne
Generał Herem: Rosja jest gotowa już teraz. Może zaatakować NATO szybciej, niż myślimy
F-35 trafiony nad Iranem. Awaryjne lądowanie w bazie USA
Konflikty zbrojne
