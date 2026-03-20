Nie żyje Mohammad Naini, rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał w komunikacie, że Naini „zginął jako męczennik podczas tchórzliwego, zbrodniczego ataku terrorystycznego, przeprowadzonego o świcie przez obóz amerykańsko-syjonistyczny”.

Z kolei Esmaila Ahmadiego związana z irańskim wojskiem agencja Tasnim opisała jako „jednego z najważniejszych filarów organizacji Basidż” – masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej.

Ataki na rafinerię w Hajfie

Z kolei izraelski koncern naftowy Bazan poinformował, że wykryto kolejne uszkodzenia po czwartkowym ataku Iranu na rafinerię w Hajfie. Z komunikatu wynika, że większość produkcji nie została wstrzymana, a uszkodzenia mają być naprawione w ciągu kilku dni.

Rafineria w Hajfie jest największym zakładem przetwórstwa ropy w Izraelu. W czwartek w jej pobliżu spadły odłamki po irańskim ataku rakietowym. minister energii Eli Kohen zapewnił, że irański nalot „nie spowodował znacznych strat w infrastrukturze”, a uszkodzenia dotyczą „zewnętrznej infrastruktury, położonej poza terenem samej rafinerii”.