IMGW wydał dla całego kraju ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami, które obowiązywało do godz. 7:30. Ostrzegano w nim przed spadkiem temperatury w niektórych regionach do –3 stopni, a przy gruncie do –6 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek o godz. 6:00, jak wynika z danych IMGW, najzimniej było w Jeleniej Górze, gdzie temperatura wyniosła –3,3 stopnia Celsjusza. W tym czasie najcieplej było w Ustce (6,4 stopnia Celsjusza).

W poniedziałkowy poranek najzimniej było w Jeleniej Górze Foto: IMGW

Poniedziałek w większości kraju będzie pogodny. Większe zachmurzenie możliwe jedynie na wschodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem możliwe na Mazurach i Podlasiu. We wschodniej połowie kraju spodziewać należy się dodatkowo porywistego wiatru. Na termometrach będzie można zobaczyć maksymalnie od 8 stopni Celsjusza nad morzem i na północnym wschodzie, przez 13 stopni Celsjusza w centrum, do 16 stopni Celsjusza na zachodzie i miejscami na południu.

W nocy z poniedziałku na wtorek znów chłodno. Najzimniej w północno-wschodniej części kraju i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura minimalna mieścić się będzie w przedziale od –4 do 0 stopni Celsjusza. W pozostałej części Polski od 1 do 4 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na wtorek

Wtorek 28 kwietnia w znacznej części kraju także będzie pogodny. Duże zachmurzenie prognozowane jest na północnym wschodzie i przejściowo w centrum. Przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz okresami porywistego wiatru spodziewać mogą się mieszkańcy północnego wschodu. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem przez 11 stopni Celsjusza w centrum, do 15 stopni Celsjusza miejscami na zachodzie oraz południu.

W nocy z wtorku na środę miejscami na wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na przeważającym obszarze Polski minimalnie na termometrach od –4 do 0 stopni Celsjusza. Cieplej jedynie lokalnie na zachodzie (1-2 stopnie Celsjusza) i miejscami na wybrzeżu (do 4 stopni Celsjusza).

Pogoda na kolejne dni. Kiedy zrobi się cieplej?

W środę również należy spodziewać się miejscami – zwłaszcza nad ranem – spadków temperatur poniżej zera. Tego dnia minimalna temperatura od –4 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez –1 do –2 stopni Celsjusza miejscami w centrum i na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza miejscami na północnym zachodzie i południu. Podobne temperatury minimalne w czwartek 30 kwietnia. Od piątku 1 maja IMGW prognozuje ocieplenie.