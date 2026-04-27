Za nami kolejny udany kwartał – podkreśla Piotr Żabski, prezes Alior Banku. – Zysk brutto w I kw. 2026 r. wyniósł 641 mln zł i był tylko o 1,5 mln zł niższy niż rok wcześniej. W warunkach istotnego spadku stóp procentowych uważamy to za satysfakcjonujący rezultat – zaznaczył.

Wyższy podatek obniżył wynik netto

Z kolei zysk netto Grupy Alior Banku wyniósł 403 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 476 mln zł rok wcześniej oraz 688 mln zł kwartał wcześniej. Ten wyraźny spadek wynika z faktu, że od początku 2026 r. dla banków obowiązuje wyższa stawka podatku CIT – 30 proc. wobec 19 proc. poprzednio.

Zysk netto na poziomie 403 mln zł jest jednocześnie wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych. W konsensusie „Parkietu” analitycy spodziewali się ok. 375 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 248 mln zł i był o 2,8 proc. niższy niż rok wcześniej oraz nieco poniżej prognoz analityków. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 221 mln zł, wzrósł rok do roku o niemal 6 proc. i okazał się zgodny z oczekiwaniami.

Rośnie liczba klientów i wartość kredytów

Władze banku wyjaśniają, że do poprawy wyniku z opłat i prowizji przyczynił się m.in. 42-procentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń (ok. 7 mln zł), będący przede wszystkim efektem wyższej sprzedaży produktów kredytowych, zwłaszcza hipotecznych. – Odnotowaliśmy także wzrost wyniku z prowizji maklerskich – o 10 mln zł rok do roku – wynikający głównie z rosnącego wolumenu aktywów w funduszach inwestycyjnych oraz większej aktywności klientów detalicznych na GPW – podał Zdzisław Wojtera, wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów.

Wskaźnik rentowności ROE dla Alior Banku wyniósł w I kw. 12,5 proc. wobec 16,8 proc. rok wcześniej. Koszty działania sięgnęły w tym okresie ok. 631 mln zł i wzrosły o 2,4 proc. rok do roku.

Alior pochwalił się także dynamicznym wzrostem liczby klientów detalicznych – o ok. 6 proc., do 1,72 mln osób – oraz aktywów, które zwiększyły się o 8 proc., do ponad 104 mld zł.

Wartość depozytów wzrosła o 9 proc. w ujęciu rocznym (do 85,4 mld zł), zaś wartość kredytów pracujących – o 7 proc. (do 65,7 mld zł). Szczególnie mocno – o 15 proc. rok do roku – zwiększył się portfel kredytów hipotecznych (na koniec I kw. 2026 r. osiągnął wartość 24,1 mld zł). W samym I kwartale sprzedaż nowych hipotek wyniosła 1,8 mld zł, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Poprawa jakości portfela i ostrożność wobec ryzyk

Bank podkreślił również, że kontynuuje transformację strategii zarządzania ryzykiem kredytowym. Wskaźnik NPL w I kwartale spadł do 5,39 proc. z 6,69 proc. rok wcześniej i znajduje się na dobrej ścieżce do osiągnięcia celu 5 proc. na koniec roku.

Jednocześnie władze Aliora oceniły, że na razie nie widać pogorszenia sytuacji klientów związanego z konfliktem na Bliskim Wschodzie. – Należy jednak mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dla portfela nowa, a pierwsze efekty mogą być przesunięte w czasie nawet o kilka miesięcy. Monitorujemy sytuację klientów na bieżąco, w szczególności tych najbardziej wrażliwych na ceny paliw – zaznaczył Marcin Ciszewski, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem.

Prezes Żabski podkreślił również, że w oparciu o osiągnięte wyniki zarząd rekomenduje przeznaczenie 1,116 mld zł zysku netto za 2025 r. na wypłatę dywidendy. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafi około połowa ubiegłorocznego zysku netto.

