W najbliższych dniach pogoda będzie zmienna. W piątek i sobotę towarzyszyć nam będą dość wysokie temperatury. Termometry mogą pokazać na południu Polski nawet 20 stopni Celsjusza. Natomiast w niedzielę znów mocno się ochłodzi.

Pogoda w piątek. Będzie ciepło, ale pochmurnie i deszczowo

W piątek tylko na zachodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie może być duże, a miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 10 stopni na wschodzie i nad morzem, około 16 stopni w centrum i na zachodzie, a na Kujawach nawet do 18 stopni Celsjusza. Jedynie na Podhalu będzie chłodniej – tam około 9 stopni.

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale lokalnie może być porywisty. Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h. W nocy nie są prognozowane przymrozki, najniższa temperatura wystąpi na północy i wyniesie około 0 stopni. Nad ranem wiatr na Pomorzu Zachodnim w porywach może wiać do 65 km/h, a wysoko w Sudetach do 90 km/h.

Prognoza na weekend. W niedzielę pogoda się pogorszy

W sobotę w północnej połowie kraju będzie pochmurnie. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe są także burze. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 12 stopni na północy, około 16 stopni w centrum, do 20 stopni na południu. Chłodniej będzie nad morzem – tam od 9 do 12 stopni Celsjusza. Pogodę może psuć dość silny wiatr, który w porywach na północnym zachodzie i w Tatrach może osiągać do 70 km/h, nad morzem do 80 km/h, a na szczytach Sudetów nawet do 110 km/h.

Silny wiatr prognozowany jest również w nocy z soboty na niedzielę. Na północy może padać deszcz ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach także śnieg.

W niedzielę w całym kraju będzie pochmurnie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej, w górach natomiast prognozowane są opady śniegu. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północy, około 10 stopni we wschodniej połowie kraju, do 13 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem termometry pokażą tylko 5 stopni Celsjusza. Wiatr chwilami może być dość silny, w porywach na północnym wschodzie będzie wiał z prędkością do 80 km/h.