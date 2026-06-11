Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na północy i południu Europy pogodę kształtują niże znad Morza Norweskiego, północnego Atlantyku i Włoch i związane z nimi fronty atmosferyczne. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, na wschodzie kraju oddziałuje strefa frontu atmosferycznego, z zafalowaniem przemieszczającym się z rejonu Węgier i Słowacji na północ, w kierunku Litwy i Łotwy. Na wschodzie zalega jeszcze cieplejsza masa powietrza, która po południu zacznie być wypierana przez chłodniejsze powietrze.

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IMGW wydał ostrzeżenia dla tych regionów

Alerty I stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w województwach:

mazowieckim,

podlaskim,

lubelskim,

podkarpackim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

warmińsko-mazurskim.

Obowiązują ponadto w części województwa:

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego.

Na tych terenach prognozowane są opady deszczu do 40 mm, którym towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenia utrzymają się do godzin popołudniowych w czwartek.

Ponadto w części województwa małopolskiego i podkarpackiego obowiązują też ostrzeżenia II stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz alerty III stopnia przed burzami. Ostrzeżenia te przewidują na tych terenach burze z silnymi opadami deszczu nawet do 80 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Alerty II stopnia pozostaną w mocy do czwartku do godz. 10, a III stopnia do godz. 8.

Dynamiczny czwartek w pogodzie. Przelotne opady i lokalne burze w całym kraju

W czwartek w Polsce początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze, po południu miejscami na zachodzie kraju burze. Suma opadów na zachodzie i północy kraju miejscami od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 st. C do 20 st. C, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich, od 13 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko rano na Podlasiu z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h.

Prognoza pogody na piątek: Przelotne opady, lokalne burze i chłodno

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami zanikające przelotne opady deszczu, na zachodzie początkowo możliwe lokalne burze. Nad ranem miejscami na wschodzie kraju ponownie przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 6 st. C do 11 st. C, chłodniej jedynie w rejonie podgórskim Karpat około 5 st. C. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach wiatr porywisty.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie kraju możliwe burze i tam suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie oraz nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie lokalnie na Pomorzu południowy. W czasie burz porywy wiatru do około 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy: Możliwy deszcz, maksymalnie 19 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich.