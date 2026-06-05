W piątek będzie dość ciepło. Temperatury wyniosą do 26 stopni na południowym wschodzie. W sobotę pogoda się uspokoi, natomiast w niedzielę znów powrócą burze.

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Burze w ośmiu województwach. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na piątek ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla ośmiu województw. Alerty II stopnia będą obowiązywać od godz. 13 do 23 w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim – we wschodnich powiatach regionu – węgorzewski, giżycki, piski, gołdapski, ełcki, olecki

Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może padać grad.

Alerty I stopnia, najniższego w trójstopniowej skali, wydano natomiast dla województw:

warmińsko-mazurskiego – dla środkowej części regionu

mazowieckiego

łódzkiego - wschodnie powiaty

świętokrzyskiego

lubelskiego

małopolskiego

podkarpackiego - północno zachodnie powiaty

Alerty I stopnia będą obowiązywać od wczesnego popołudnia do późnych godzin wieczornych. Podczas burz prognozowane są silne opady deszczu, a lokalnie spadnie również grad. Porywy wiatru będą osiągać do 70 km/h.

Ostrzeżenia przed silnym deszczem. Alerty dla dwóch województw

W piątek do godz. 12 obowiązują także ostrzeżenia IMGW I stopnia przed silnymi opadami deszczu. Wydano je dla dwóch województw:

dolnośląskiego – dla zachodniej i środkowej części regionu

lubuskiego – dla południowo wschodnich powiatów

Prognozowane są jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów wyniesie od 30 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm.

Pogoda w piątek. Do 26 stopni, burze i deszcz

W piątek w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże lub całkowite. Na wschodzie i północnym zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze będzie padał deszcz, miejscami opady będą intensywne. Na pozostałym obszarze kraju opady będą przelotne. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się również burze, lokalnie z gradem. W czasie burz także będzie silnie padać deszcz.

Temperatura wyniesie od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Jedynie na obszarach podgórskich Sudetów około 14 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, ale miejscami porywisty. W centrum, na południu i południowym wschodzie w porywach może osiągać do 65 km/h, wysoko w Tatrach do 60 km/h, a w czasie burz do około 80 km/h.

W nocy miejscami będzie przelotnie padać, na północnym wschodzie początkowo należy się spodziewać również burz. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura wyniesie od 8 do 12 stopni.

Pogoda w weekend. W sobotę pogoda się uspokoi

Na sobotę IMGW nie prognozuje ostrzeżeń pogodowych. Zachmurzenie będzie niewielkie. Temperatura wyniesie od 19-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, około 23 w centrum i na południu, do 25 stopni na krańcach zachodnich kraju. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady i burze, głównie na północy i wschodzie kraju.

W niedzielę burze prognozowane są w województwach dolnośląskim, kujawsko‑pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko‑mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Temperatura wyniesie od 21 do 25 stopni.