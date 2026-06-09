Nowe ostrzeżenia przed burzami i upałem. Obejmą niemal całą Polskę
Wtorek upłynie pod znakiem burz. Do Polski napłynie gorące powietrze. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi i bardzo wysokimi temperaturami.
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 regionów. Alerty I stopnia będą obowiązywać na terenie województw:
Na tych obszarach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie, w czasie burz i przelotnych opadów deszczu mogą występować porywy wiatru do 75 km/h, a także możliwe opady gradu.
Ostrzeżenia II stopnia przed burzami Instytut wydał dla województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego. W czasie ich trwania będą silne i bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, a miejscami około 45 mm. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać również do 75 km/h oraz wystąpią opady gradu.
Zarówno ostrzeżenia I, jak i II stopnia będą obowiązywały we wtorek od godz. 13 do godz. 23.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
IMGW ostrzega także przed upałami w pięciu regionach. Ostrzeżenia wydano dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Obejmą:
Termometry mogą pokazać około 30 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywały we wtorek od godz. 14 do godz. 18.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas