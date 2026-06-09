Wtorek upłynie pod znakiem burz. Do Polski napłynie gorące powietrze. Meteorolodzy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi i bardzo wysokimi temperaturami.

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Ostrzeżenia IMGW przed burzami. Obejmą niemal całą Polskę

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 regionów. Alerty I stopnia będą obowiązywać na terenie województw:

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

świętokrzyskiego

i znacznej części województw: pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.



Na tych obszarach miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm. Lokalnie, w czasie burz i przelotnych opadów deszczu mogą występować porywy wiatru do 75 km/h, a także możliwe opady gradu.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami Instytut wydał dla województwa małopolskiego oraz części województwa śląskiego. W czasie ich trwania będą silne i bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, a miejscami około 45 mm. Lokalnie porywy wiatru mogą osiągać również do 75 km/h oraz wystąpią opady gradu.

Zarówno ostrzeżenia I, jak i II stopnia będą obowiązywały we wtorek od godz. 13 do godz. 23.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia przed upałem. Alerty dla 5 województw

IMGW ostrzega także przed upałami w pięciu regionach. Ostrzeżenia wydano dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju. Obejmą:

większość województwa mazowieckiego

część województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego

Termometry mogą pokazać około 30 stopni Celsjusza. Alerty będą obowiązywały we wtorek od godz. 14 do godz. 18.