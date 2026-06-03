W środę 3 czerwca nad Polską mogą przejść burze, ostrzega IMGW
IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami najniższego pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Alert obowiązuje od 3 czerwca, od godz. 13.00 lub 14.00 (w zależności od konkretnej lokalizacji) do godz. 21.00.
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Ostrzeżenia IMGW przed burzami wydano dla terenu całego województwa:
Alerty obowiązują ponadto w części województwa:
IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami
IMGW ostrzega przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu (20-35 mm) oraz porywy wiatru nawet do 85 km/h. Lokalnie pojawić może się również grad.
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W środę w większej części Polski utrzymywać się będzie dosyć duże zachmurzenie. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze. Jedynie na północnym wschodzie mniej chmur i bez opadów. Maksymalnie na termometrach od 14 stopni Celsjusza na Przedgórzu Sudeckim przez 22-25 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 27 stopni Celsjusza na południu.
W nocy ze środy na czwartek utrzyma się spore zachmurzenie. Możliwe jednak przejaśnienia i rozpogodzenia – najpierw na północnym wschodzie, a później także w południowo-zachodniej części Polski. Przelotny deszcz, a miejscami burze, możliwe przede wszystkim na terenie od Pomorza, przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Lokalnie spaść może do 20 mm deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na zachodzie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.
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