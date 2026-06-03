IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami najniższego pierwszego stopnia w trzystopniowej skali. Alert obowiązuje od 3 czerwca, od godz. 13.00 lub 14.00 (w zależności od konkretnej lokalizacji) do godz. 21.00.

Reklama Reklama

IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami. Gdzie może zagrzmieć?

Ostrzeżenia IMGW przed burzami wydano dla terenu całego województwa:

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Alerty obowiązują ponadto w części województwa:

zachodniopomorskiego (powiaty: Koszalin, koszaliński, kołobrzeski, świdwiński, białogardzki, szczecinecki, drawski, wałecki);

wielkopolskiego (powiaty: złotowski, pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, szamotulski, obornicki, wągrowiecki, gnieźnieński, poznański, Poznań, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, słupecki, pleszewski, jarociński, gostyński, rawicki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński, kaliski, Kalisz);

dolnośląskiego (powiaty milicki i oleśnicki);

łódzkiego (powiaty: radomszczański, bełchatowski, pajęczański, wieluński, wieruszowski, łaski, zduńskowolski, sieradzki);

świętokrzyskiego (powiaty: sandomierski, staszowski, buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski).

IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami Foto: IMGW

IMGW ostrzega przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu (20-35 mm) oraz porywy wiatru nawet do 85 km/h. Lokalnie pojawić może się również grad.

Prognoza pogody na środę 3 czerwca

W środę w większej części Polski utrzymywać się będzie dosyć duże zachmurzenie. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze. Jedynie na północnym wschodzie mniej chmur i bez opadów. Maksymalnie na termometrach od 14 stopni Celsjusza na Przedgórzu Sudeckim przez 22-25 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 27 stopni Celsjusza na południu.

W nocy ze środy na czwartek utrzyma się spore zachmurzenie. Możliwe jednak przejaśnienia i rozpogodzenia – najpierw na północnym wschodzie, a później także w południowo-zachodniej części Polski. Przelotny deszcz, a miejscami burze, możliwe przede wszystkim na terenie od Pomorza, przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. Lokalnie spaść może do 20 mm deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na zachodzie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.