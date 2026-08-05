Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w środę alert do mieszkańców części kraju w związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawie energii elektrycznej i apelują o unikanie otwartych przestrzeni.

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Alert RCB przed burzami i silnym wiatrem

Ostrzeżenie obowiązuje w całym województwie dolnośląskim, pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Alert otrzymali także mieszkańcy wybranych powiatów województw podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.

RCB zwraca uwagę, że gwałtowne burze mogą powodować uszkodzenia sieci energetycznych, a w konsekwencji przerwy w dostawach prądu.

Jak zachować się podczas burzy?

Służby przypominają, że przed nadejściem burzy warto usunąć z balkonów, parapetów i podwórek przedmioty, które mogą zostać porwane przez silny wiatr. Samochody najlepiej przeparkować z miejsc znajdujących się pod drzewami, a w domu zamknąć okna i drzwi.

Jeśli to możliwe, należy pozostać w budynku. Osoby przebywające na zewnątrz powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i unikać zatrzymywania się pod drzewami.

RCB zaleca również przygotowanie latarek z zapasem baterii na wypadek awarii zasilania oraz zabezpieczenie zwierząt przebywających na zewnątrz.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, a podczas wyjazdu z osłoniętych odcinków dróg na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko utraty panowania nad pojazdem wskutek gwałtownych podmuchów.