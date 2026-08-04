Nawałnicy towarzyszyły intensywne opady deszczu, porywisty wiatr, grad i liczne wyładowania atmosferyczne
Pogoda nad Warszawą zmieniła się w bardzo krótkim czasie. Nad miastem pojawiły się ciemne chmury, a następnie intensywne opady, które miejscami znacznie ograniczały widoczność. Mieszkańcy relacjonowali, że nawałnica nadeszła nagle i od razu przybrała dużą siłę.
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W mediach społecznościowych szybko zaczęły pojawiać się zdjęcia i nagrania przedstawiające ściany deszczu oraz wyładowania rozświetlające niebo nad stolicą. Jedno z nich opublikowało Miasto Stołeczne Warszawa. Na filmie widać Pałac Kultury i Nauki, a w tle spektakularne wyładowanie atmosferyczne, które rozświetliło niebo.
Niebezpieczne warunki pogodowe wpłynęły także na ruch lotniczy. Jak informuje Interia, z powodu nawałnicy jeden z samolotów lecących do Warszawy został przekierowany na lotnisko w Poznaniu. W niektórych miejscach burza trwała również w nocy.
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