Czym jest home swapping? Choć pojęcie funkcjonuje na rynku od wielu lat, według najnowszego badania przeprowadzonego przez CBRE, nie zna go połowa ankietowanych Polaków, a 40 proc. słyszało o tym, ale nie zna szczegółów. Tylko 10 proc. badanych odpowiedziało, że ma pełną wiedzę. Home swapping to bezkosztowa wymiana mieszkań lub domów między rodzinami na czas urlopu. Z ankiety wynika, że przynajmniej w Polsce pozostanie to zjawiskiem marginalnym.

Reklama Reklama

Niedawno „Financial Times” pisał o niszy w niszy, czyli home swappingu w segmencie domów ultraluksusowych, o wartości 5-20 mln dol.

Czytaj więcej Nieruchomości Najdroższe kurorty w Polsce. Zakopane liderem rankingu, awans Sopotu Za nowe mieszkania w wielu miejscowościach wypoczynkowych trzeba zapłacić dużo więcej niż w Warszawie czy Krakowie. W Zakopanem to już średnio 34,9...

Młodzi chętnie kupiliby nieruchomość wypoczynkową, osoby w średnim wieku niekoniecznie

Po zapoznaniu się z definicją, 45,5 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie nie zamieniłoby się mieszkaniami, a 27,9 proc. raczej nie. „Raczej tak” zyskało 8,9 proc. głosów, a „zdecydowanie tak” 3 proc. Brak zaufania i obawa o stan mieszkania, brak poczucia pełnej kontroli nad swoją nieruchomością i brak poczucia prywatności i komfortu to trzy główne kwestie niechęci wobec home swappingu.

Jak wynika z badania CBRE, Polacy są skłonniejsi raczej kupić nieruchomość służącą wypoczynkowi. 45,2 proc. respondentów zadeklarowało chęć takiej inwestycji w przypadku dysponowania odpowiednimi funduszami. Z kolei 29,9 proc. o takim zakupie by nie myślało, nawet mając pieniądze. Przy tym w grupach wiekowych 18-44 deklarujących zakup jest wyraźnie więcej. W przedziale 18-24 lata to 57 proc., ale wśród osób w wieku 55 lat i powyżej tylko 37 proc.

Respondenci mieli też odnieść się do stwierdzenia, że mieszkanie wakacyjne to dobra inwestycja nawet, jeśli generuje koszty utrzymania – ponieważ zyskuje na wartości i można je wynajmować. 39 proc. uczestników badania zgodziło się z tym, a 22 proc. nie.

Brak zaufania głównym powodem niechęci do home swappingu

– Choć wymiana mieszkań na czas urlopu zyskuje popularność w niektórych krajach europejskich, to w Polsce ten model wciąż pozostaje niszowy. Dla wielu osób jest to raczej nowinka niż realna opcja, która mogłaby zmienić podejście do wypoczynku. Polacy nadal zdecydowanie bardziej cenią sobie posiadanie własnej nieruchomości na wakacje. Z naszego badania wynika, że niemal połowa osób zdecydowałaby się na taki wydatek, gdyby miała na to środki finansowe. Własne mieszkanie wakacyjne daje poczucie kontroli, niezależności i bezpieczeństwa, a jednocześnie jest postrzegane jako długoterminowa inwestycja, która może zyskiwać na wartości lub generować dodatkowe przychody – mówi Anna Awłasewicz, ekspertka w CBRE & Signature Estates.