Węgierska spółka Appeninn za ponad 100 mln euro kupiła od spółki Dekada 11 nieruchomości handlowych. To cztery centra handlowe (w Malborku, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie) oraz siedem parków (w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Myślenicach, Olsztynie i Nowym Targu) – łącznie 53 tys. mkw. powierzchni najmu. Budynki wzniesiono w latach 2011–2024, są wynajęte w ponad 95 proc. Nabywca podał, że nieruchomości generują ponad 10 mln euro przychodów z najmu brutto.

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Węgrzy zapłacili ponad 100 mln euro za wejście w nowy segment rynku w Polsce

To zamknięcie transakcji ogłoszonej pod koniec 2025 r. W lipcu inwestor uzyskał 60 mln euro kredytu od Erste Group AG.

– Zakup obiektów sieci Dekada pozwala nam błyskawicznie zwiększyć skalę działania na polskim rynku handlowym i doskonale uzupełnia nasze dotychczasowe inwestycje w sektorze biurowym i logistycznym. Nieruchomości są zdywersyfikowane geograficznie, a ich bazę stanowią najemcy odpowiadający na codzienne potrzeby zakupowe konsumentów. To ważny krok w realizacji naszej międzynarodowej strategii inwestycyjnej rozwijanej od 2022 r., który wzmacnia długoterminową rentowność całego portfela – skomentowała Györgyi Szűcs, prezeska Appeninn.

Na polski portfel firmy Appeninn składały się dotychczas kompleks biurowy Wiśniowy Business Park w Warszawie i Goodyear Logistics Center w Tarnowie. Po najnowszej inwestycji polska część portfela ma wartość przekraczającą 170 mln euro.

Zakupionymi nieruchomościami będzie zarządzać Indotek Polska. Grupa Indotek to główny akcjonariusz notowanej na giełdzie w Budapeszcie spółki Appeninn. Kapitalizacja Appeninn sięga 0,3 mld zł.

– Od początku działalności koncentrowaliśmy się na tworzeniu nowoczesnych obiektów handlowych, głównie w centrach miast, odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. Każdy z projektów rozwijaliśmy z myślą o długoterminowej wartości – zarówno dla najemców i mieszkańców, jak i inwestorów. Ta transakcja jest ukoronowaniem wieloletniej pracy naszego zespołu i potwierdzeniem, że realizowana strategia budowy jakościowego portfolio została doceniona przez międzynarodowego inwestora – mówi Aleksander Walczak, prezes Dekady. Po transakcji w portfelu Dekady pozostaje największa nieruchomość, galeria handlowa Dekada Nysa o powierzchni blisko 20 tys. mkw. W przygotowaniu jest Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe Dekada Mińsk Mazowiecki (budynek handlowy będzie połączony z nowymi dworcami – kolejowym i autobusowym).

Nieruchomości handlowe na pierwszym miejscu

W I połowie 2026 r. w nieruchomości komercyjne w Polsce zainwestowano ponad 3 mld euro, o 71 proc. więcej niż rok wcześniej. To najlepsze I półrocze od 2018 r. Jak wynika z szacunków firmy Colliers, najwięcej – ponad 1 mld euro – ulokowano w nieruchomościach handlowych. Przełomową transakcją było nabycie 70 proc. udziałów w dużym centrum handlowym Posnania.

Polska wypadła bardzo dobrze na tle pozostałych pięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie w CEE-6 zainwestowano 5,8 mld euro, w tym ponad 1,4 mld euro w Czechach, 0,6 mld euro na Węgrzech (najwięcej od 2021 r., co odzwierciedla stopniowy powrót zaufania inwestorów po kilku latach ostrożności).