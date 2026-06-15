Posnania to obiekt handlowo-rozrywkowy o powierzchni 100 tys. mkw. zlokalizowany przy ul. Pleszewskiej w Poznaniu. Galeria została otwarta w 2016 r. W 2019 r. Apsys refinansował Posnanię kredytem o wartości 300 mln euro i dziesięcioletnim terminie zapadalności.

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300 marek w centrum Posnania

Jak podaje Apsys, w 2025 r. centrum odnotowało odwiedzalność na poziomie 14 mln klientów rocznie (to o 5,1 proc. więcej w porównaniu z 2024 r. i o 5,9 proc. powyżej średniej rynkowej), a obroty najemców wzrosły o 6,5 proc. Posnania skupia ponad 300 polskich i międzynarodowych marek, ma też bogatą ofertę gastronomiczną i rozrywkową.

Apsys sprzedał część udziałów w spółce będącej właścicielem Posnanii czeskiemu funduszowi inwestycyjnemu Trigea, który specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych.

„Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Apsys zakładającą pozyskiwanie partnerów kapitałowych do dojrzałych aktywów przy jednoczesnym zachowaniu zaangażowania w ich dalszy rozwój. Dzięki temu Grupa może finansować kolejne inwestycje i konsekwentnie realizować strategię wzrostu” – podaje firma w komunikacie.

Sprzedaż części udziałów na rzecz Trigea została przeprowadzona w oparciu o wycenę zbliżoną do wartości określonej przez niezależnych rzeczoznawców.

Po zawarciu transakcji Apsys pozostaje współudziałowcem i współwłaścicielem Posnanii. Wraz z funduszem Trigea będzie pełnić funkcję asset managera, jednocześnie nadal odpowiadając za property management, leasing i działania marketingowe.

Dobre nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach na celowniku

– Dołączenie funduszu Trigea, długoterminowego inwestora instytucjonalnego, do grona udziałowców Posnanii, to wyraz zaufania zarówno do jakości i długoterminowego potencjału wzrostu – powiedział Maurice Bansay, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Apsys. – Transakcja daje elastyczność finansową potrzebną do dalszej realizacji naszej strategii rozwoju.

Tomáš Trčka, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Trigea, dodał, że transakcja jest zgodna ze „strategią inwestowania funduszu w wysokiej jakości nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach, o ugruntowanej pozycji rynkowej, wysokim poziomie wynajęcia i stabilnych fundamentach biznesowych”.

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Założona w 1996 r. firma Apsys specjalizuje się w projektowaniu, budowie, komercjalizacji i zarządzaniu wielofunkcyjnymi kompleksami, a także w rewitalizacji nieruchomości.

Inwestycje spółki Apsys to m.in. Manufaktura w Łodzi, Posnania w Poznaniu, Beaugrenelle, Boom Boom Villette i Le Dix Solférino w Paryżu, Neyrpic w Grenoble, Muse w Metz, Steel w Saint-Étienne oraz Solea – Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie.

Grupa Apsys zarządza aktywami o wartości niemal 5 mld euro we Francji i Polsce.