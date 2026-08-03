„Deweloperzy masowo zakładają spadek sprzedaży” – mówił w czerwcu Indeks Nastrojów Deweloperów, tymczasem lipcowy odczyt badania przeprowadzanego przez portal Tabelaofert.pl i firmę Rednet Partners przynosi poprawę oczekiwań.

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Czytaj więcej Nieruchomości Indeks nastrojów. Deweloperzy mówią o podwyżkach cen mieszkań Niemal co piąta firma deweloperska zapowiada, że w najbliższych miesiącach zmieni cenniki – wynika z analiz portalu Tabelaofert.pl.

Mieszkania już nie idą jak woda. Klienci szukają jakości

O ile w czerwcu spadku sprzedaży spodziewało się aż blisko 27 proc. respondentów, to w lipcu już 8,6 proc. Odsetek spółek oczekujących wzrostu sprzedaży zwiększył się z 18,2 proc. o 34,4 proc. Zatem nieco więcej niż połowa (55,3 proc.) deweloperów spodziewa się stabilizacji.

– Lipcowy odczyt pokazuje, że branża wyraźnie odsunęła od siebie scenariusz dalszego pogorszenia, ale nie zakłada jeszcze mocnego przyspieszenia rynku. Deweloperzy przestali spodziewać się najgorszego, ale nie dostali przepustki do łatwej sprzedaży. Klient nie zniknął, tylko przestał się spieszyć. Ma wybór, ogląda gotowe mieszkania, porównuje rzuty i przede wszystkim negocjuje cenę. Czasy, w których sprzedawało się wszystko, co miało drzwi i okna, bezpowrotnie minęły. Dziś wynik zależy od tego, czy projekt jest dobrze wyceniony, dobrze zaprojektowany i rzeczywiście odpowiada na potrzeby kupujących – komentuje Robert Chojnacki, założyciel firmy Tabelaofert.

Ekspert zaznacza, że połowa lata przyniosła mniej strachu, ale sprzedaż nadal nie przychodzi łatwo. – Deweloperzy liczą, że czerwcowe osłabienie sprzedaży mieszkań nie przerodzi się w trwalszy trend, jednak przy niemal 70 tys. lokali w ofercie w siedmiu największych miastach nawet poprawa popytu nie rozłoży się równo. Średnia dla rynku może wyglądać spokojnie, ale jedne projekty będą sprzedawać się bardzo dobrze, a inne pozostaną niemal bez ruchu. Rynek będzie coraz surowiej rozliczał decyzje podjęte wiele miesięcy wcześniej: wybór działki, strukturę mieszkań, ich układ i cenę. Przez lata branża pytała głównie, ile mieszkań trzeba wybudować. Teraz coraz ważniejsze staje się pytanie, dla kogo, gdzie i w jakim standardzie je budujemy. Klient nie kupuje liczby mieszkań w statystyce, tylko konkretny lokal dla siebie – mówi Chojnacki.

Deweloperzy o tempie sprzedaży mieszkań – badanie Tabelaofert i Rednet Partners. Foto: mat. prasowe

Deweloperzy o zmianach cen mieszkań – badanie Tabelaofert i Rednet Partners. Foto: mat. prasowe

Ceny ofertowe powinny być stabilne, klienci wciąż mają pole do negocjacji z deweloperami

Poza nastrojami odnośnie do sprzedaży, w ankiecie deweloperzy pytani są o ceny. W lipcu 77,9 proc. respondentów przewiduje utrzymanie obecnych cenników, 10,7 proc. spodziewa się podwyżek, a 10,2 proc. obniżek.

Zdaniem ekspertów portalu Tabelaofert, decyzje o ruchach cen będą zapadały punktowo – w zależności od lokalizacji, etapu inwestycji, poziomu sprzedaży i liczby gotowych mieszkań. W jednych projektach pojawi się przestrzeń do podwyżek, w innych konieczne będą rabaty lub korekty, ale w skali całego rynku najbardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje stabilizacja z dużą ilością promocji cenowych.

– Gotowe mieszkanie daje klientowi przewagę, bo można je obejrzeć i szybko odebrać. Dla dewelopera oznacza jednak zamrożony kapitał oraz dalsze koszty finansowania i utrzymania. Dlatego właśnie w takich projektach najczęściej pojawia się większa elastyczność cenowa i skłonność do rabatów – mówi Katarzyna Tworska dyrektorka zarządzająca w Rednet Partners.