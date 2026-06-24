Autorzy raportu podkreślają, że polski rynek powierzchni handlowych po pandemii odbudował swoją pozycję. – Sektor elastycznie dostosował się do zmieniających się preferencji konsumentów. Scenariusze zakładające kryzys tradycyjnego handlu nie sprawdziły się, a głównym motorem rozwoju rynku stały się parki handlowe, które dominują w strukturze nowej podaży – wskazują analitycy BNP Paribas Real Estate Poland.

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Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich sześciu lat parki handlowe odpowiadały za ok. 1,8 mln mkw. nowej powierzchni, podczas gdy w segmencie centrów handlowych dostarczono ok. 400 tys. mkw.

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Gastronomia, sport, rekreacja

– Rynek centrów handlowych zbliża się do nasycenia, a aktywność inwestycyjna koncentruje się na modernizacjach, rozbudowach i repozycjonowaniu istniejących obiektów – mówi Anna Pływacz, dyrektorka działu powierzchni handlowych BNP Paribas Real Estate Poland. – Kluczowy trend to przesunięcie akcentu z ilości na jakość, w tym dostosowanie oferty do ewoluujących potrzeb konsumentów. Widoczne są istotne zmiany w strukturze najemców, ze wzrostem udziału gastronomii, sportu i rekreacji, drogerii oraz marek z segmentu value retail – wylicza.

Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland wskazują, że pod koniec marca w budowie było ok. 850 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej obejmującej zarówno nowe inwestycje, jak i rozbudowy istniejących obiektów. W latach 2026–2027 na rynek ma trafić ponad 663 tys. mkw. nowej powierzchni, co oznacza wzrost o 90 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Dominującym formatem są parki handlowe, które odpowiadają za ponad 780 tys. mkw. powstającej powierzchni (92 proc.). – Potwierdza to utrzymujące się zainteresowanie tym segmentem zarówno wśród deweloperów, jak i inwestorów kapitałowych – mówią autorzy raportu. Największe powstające obiekty to BIG Piła (38 tys. mkw.), MMG Centers Krosno (26 tys. mkw.), Brama Bieszczad w Sanoku (23 tys. mkw.) i PH Świderek w Otwocku (23 tys. mkw.).

Od stycznia do końca marca oddano do użytku ponad 76 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, to 70-proc. wzrost rok do roku, wynik jest jednak gorszy niż pod koniec poprzedniego kwartału.

Największe obiekty handlowe oddane do użytku w I kwartale to San Park Piaseczno II w Mysiadle koło Piaseczna, oferujący 15,9 tys. mkw. powierzchni handlowej na potrzeby Agata Meble. Autorzy raportu wymieniają też M Park Bogatynia (8,2 tys. mkw.) i Park Handlowy Tomaszów Lubelski (8 tys. mkw.).

W segmencie parków handlowych na znaczeniu zyskują usługi i gastronomia. – Rosnącą popularnością cieszą się także sklepy odzieżowe i drogerie. Mimo postępującej dywersyfikacji tenant mix parków handlowych pozostaje stosunkowo wąski i oparty głównie na powtarzalnych markach – zwracają uwagę autorzy raportu. – Najlepiej działające obiekty, szczególnie w pobliżu dużych aglomeracji, coraz częściej przyciągają marki obecne dotychczas wyłącznie w tradycyjnych centrach handlowych.

Wskaźnik nasycenia i pustostany w obiektach handlowych

Analizując całkowity zasób nowoczesnej powierzchni handlowej (centra handlowe, centra wyprzedażowe, parki handlowe i wolnostojące obiekty handlowe), za największym rynkiem warszawskim (2,3 mln mkw.), plasuje się konurbacja katowicka (1,5 mln mkw.) i Trójmiasto (prawie 1 mln mkw.).

Najwyższe wskaźniki nasycenia BNP Paribas Real Estate Poland odnotowuje w aglomeracjach wrocławskiej i poznańskiej. To 1044 i 1005 mkw. powierzchni handlowej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.

W I połowie 2025 r. średni wskaźnik pustostanów wyniósł 2,8 proc., co oznacza spadek o 0,6 pkt rok do roku. Najniższy poziom niewynajętej powierzchni odnotowano w Szczecinie (1,8 proc.) i w Warszawie (1,9 proc.), najwyższy – we Wrocławiu (4,1 proc.) i Poznaniu (3,6 proc.). W większości analizowanych aglomeracji wskaźnik pustostanów zmalał, co wskazuje na utrzymującą się równowagę rynkową oraz stabilny poziom popytu.

Nowe marki w Polsce

– Pierwszy kwartał roku to czas debiutów nowych marek w Polsce. Na rynku handlowym pojawiły się m.in. kanadyjska marka Lululemon, azjatycka sieć XIMI V i internetowy koncept Søstrene Grene, który zapowiedział także otwarcie sklepu stacjonarnego w Warszawie – podają autorzy raportu.

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Wyraźna poprawa koniunktury w handlu detalicznym i realny wzrost sprzedaży detalicznej przekłada się na podwyżki czynszów w niemal wszystkich formatach.

– Najsilniejsza presja dotyczyła najlepszych centrów handlowych i najbardziej atrakcyjnych lokali o powierzchni 100–500 mkw. W kolejnych miesiącach możliwe są dalsze wzrosty w topowych galeriach, natomiast w parkach handlowych proces odnawiania umów z okresu pandemii może skutkować lokalnymi korektami stawek dla części branż i formatów – przewiduje Renata Weikert z działu wynajmu powierzchni biurowych BNP Paribas Real Estate Poland.