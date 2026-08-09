Niemiecki eksport do Chin spadł między styczniem a czerwcem o ponad 12 proc. rok do roku, do niespełna 37 mld euro. Chińskie firmy ograniczają zależność od importu z Europy, w efekcie czego Chiny są obecnie dopiero dziewiątym co do wielkości rynkiem zbytu dla niemieckich towarów.

Jeszcze w 2021 r. Chiny były drugim największym rynkiem eksportowym Niemiec. W tamtym roku niemieckie firmy sprzedały do Państwa Środka towary o wartości 104 mld euro, mimo skutków pandemii.

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Obecnie niemiecki przemysł zmaga się jednocześnie z amerykańskimi cłami oraz rosnącą konkurencją ze strony Chin. Sytuacja ta prowadzi do dużych redukcji zatrudnienia w filarach niemieckiego przemysłu, takich jak koncern motoryzacyjny Volkswagen – przypomina portal n-tv.de.

Niemiecki eksport do Chin gwałtownie spada

Tymczasem Chiny sprzedają do Niemiec coraz więcej. W pierwszej połowie ubiegłego roku Niemcy odnotowały deficyt w handlu z Chinami w wysokości 40 mld euro. W analogicznym okresie tego roku wzrósł on do około 55 mld euro.

Niemiecki import z Chin zwiększył się w tym czasie o 8,9 proc., do 91,8 mld euro. Łączna wartość wymiany handlowej przekroczyła 128 mld euro i była o 3 mld euro wyższa niż wartość handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

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– Przyczynami spadku eksportu do Chin są słaba kondycja chińskiej gospodarki wewnętrznej oraz coraz większa koncentracja Chin na krajowych łańcuchach wartości – podkreśla Corinne Abele, ekspertka GTAI ds. Azji Wschodniej.

Dodała, że niemieckie przedsiębiorstwa coraz więcej produkują bezpośrednio w Chinach, podczas gdy kryzys na chińskim rynku nieruchomości oraz problemy finansowe władz regionalnych ograniczają inwestycje.

Z danych wynika, że w 2026 r. znacznie mniejsze gospodarki, takie jak Austria i Szwajcaria, kupiły więcej niemieckich towarów niż Chiny.

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Malejąca zależność Chin od Niemiec pokazuje, że Państwo Środka staje się coraz bardziej niezależne od Zachodu i nadrabia dystans technologiczny – ocenił Vincent Stamer, ekonomista Commerzbanku.

Chiny znów największym partnerem handlowym Niemiec

Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i w 2025 r. ponownie zostały największym partnerem handlowym Niemiec. Stało się to po powrocie prezydenta USA Donalda Trumpa do Białego Domu i wprowadzeniu przez jego administrację protekcjonistycznej polityki celnej, która osłabiła niemiecki eksport do Stanów Zjednoczonych.

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USA pozostają jednak największym pojedynczym zagranicznym rynkiem zbytu dla niemieckich produktów. Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł do czerwca o około 6 proc., do nieco ponad 74 mld euro. Jednocześnie niemiecki import z USA wzrósł o 7,1 proc., do niemal 51 mld euro.

Kolejnymi największymi rynkami eksportowymi Niemiec były Francja i Holandia. Łącznie niemiecki eksport wzrósł do czerwca o 3,7 proc., do 817 mld euro, ponieważ globalny wzrost gospodarczy podtrzymywał napływ zamówień.