Dym nad płonącym magazynem Wildberries w Petersburgu, po ataku ukraińskiego drona
W atakach przeprowadzanych niemal każdej nocy od 18 lipca uszkodzono lub zniszczono już co najmniej 1,18 mln mkw. powierzchni magazynowej Wildberries – ponad jedną piątą całkowitej powierzchni magazynów tej firmy. Wśród zniszczonych obiektów znalazły się hale wypełnione towarami – podała agencja Reutersa po przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych.
„Właściciele i najemcy odpowiednich działek będą mogli otworzyć partnerski hub i zarabiać na obsłudze, magazynowaniu oraz transporcie towarów sprzedawanych na platformie” – poinformowała spółka, dodając, że takie obiekty mogą powstawać we wszystkich regionach Rosji.
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Portal Meduza podał tymczasem w piątek, że Wildberries wprowadziło możliwość wykupienia ubezpieczenia od skutków ataku dronów. Sprzedawcy będą mogli otrzymać do 50 tys. rubli (2263 zł) za zniszczony towar.
Od 18 lipca ciesząca się ogromną popularnością wśród Rosjan platforma Wildberries była celem co najmniej 20 ukraińskich ataków na magazyny i centra logistyczne w Rosji oraz na okupowanym Krymie. Rosyjskie małe i większe przedsiębiorstwa sprzedają za jej pośrednictwem bardzo szeroki asortyment – od drobnego sprzętu gospodarstwa domowego po samochody, a nawet traktory. Dla wielu z nich sprzedaż na Wildberries stanowi jedno z głównych źródeł przychodów. Pozycja platformy na rosyjskim rynku jest często porównywana do pozycji Amazona w Stanach Zjednoczonych.
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Na Wildberries można kupić także wyposażenie przeznaczone dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. Zdaniem portalu Dialog platforma pomaga ponadto rosyjskiej armii w pozyskiwaniu towarów objętych sankcjami.
Ukraina stoi na stanowisku, że obiekty firm e-commerce mogą być uzasadnionymi celami wojskowymi, jeśli służą do zaopatrywania rosyjskiej armii walczącej na froncie. W lipcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że duże obiekty logistyczne i magazyny są atakowane ze względu na wykorzystywanie ich do dostarczania objętych sankcjami komponentów używanych do produkcji dronów oraz sprzętu nawigacyjnego.
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