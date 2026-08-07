Gen. Polko: Alerty RCB są pisane jak dla idiotów. Powinniśmy mieć system jak Ukraina

Ludzie na obszarach zagrożonych powinni otrzymywać konkretne komunikaty. A w tej chwili jedyne, co można zalecić mieszkańcom Lubelszczyzny, to żeby sobie pobrali ukraińskie aplikacje, bo nasi sąsiedzi mają system ostrzegania już dopracowany – mówi gen. dyw. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.



Aktualizacja: 07.08.2026 10:53 Publikacja: 06.08.2026 17:04

Trzeba przekonać NATO, żeby nie tylko przekazywało nam wyrazy solidarności i wsparcia, ale podjęło bardziej konkretne działania, np. mające na celu wzmocnienie naszych systemów rozpoznania – uważa gen. Roman Polko Foto: rp.pl

Rosyjska rakieta, która wleciała do Polski i wyrywała dziurę w ziemi w miejscowości Tarnawa-Kolonia, przykryła wszystkie inne wydarzenia. Opozycja grzmi, że rząd nie ostrzegł mieszkańców o zagrożeniu, bo jest nieudolny i do niczego się nie nadaje. Zgadza się pan z tą oceną? Wina Tuska? Zamiast partyjnej nawalanki powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło. Kolejny rok edukujemy ludzi, że są dwa sygnały: modulowany, czyli coś się dzieje, a ciągły znaczy, że dziać się przestało. Pozostało jeszcze 97% artykułu