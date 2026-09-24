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Fenomen „Lalki” wyjdzie polskiej kulturze na dobre. Więcej osób sięgnie po Prusa

Z czym wychodzi Polska po wrześniowej kampanii pod hasłem: „Lalka”? Przede wszystkim zwycięsko. Okazało się, że niemal 150-letnia powieść cały czas rozpala emocje. Być może, czy to za sprawą poprawnej interpretacji Macieja Kawulskiego, czy to za sprawą obrazoburczej Netfliksa kolejne osoby przeczytają dzieło Bolesława Prusa.

Publikacja: 24.09.2026 18:09

Być może, czy to za sprawą poprawnej interpretacji Kawulskiego, czy to za sprawą obrazoburczej Netfl

Być może, czy to za sprawą poprawnej interpretacji Kawulskiego, czy to za sprawą obrazoburczej Netfliksa kolejne osoby przeczytają powieść Prusa. Na to na pewno liczą wydawcy, którzy wydają teraz kolejne edycje „Lalki” – m.in. ze zdjęciami starej Warszawy lub jako kolorowanki. Fenomen „Lalki”, który się zrodził, wyjdzie na pożytek dla polskiej kultury, i tego należy się trzymać.

Foto: R.Palka/Netflix

Paweł Rzewuski

Jesień upływa pod znakiem „Lalki” Bolesława Prusa. Polscy widzowie dostali właśnie nie jeden, ale dwa wielkie filmowe projekty inspirowane jego twórczością. Jedna ekranizacja już zdążyła podzielić Polaków, druga debaty i kłótnie ma jeszcze przed sobą.

Wsłuchując się w różnorakie opinie, można odnieść wrażenie, że Polacy mają do „Lalki” i samego Prusa ambiwalentny stosunek. „Lalka”, która często pojawia się na egzaminach maturalnych, nas przeraża, a niezliczone pokolenia maturzystów modliło się w duchu, aby przypadkiem na egzaminie nie pojawił się temat o związku kupca Stanisława Wokulskiego z arystokratką Izabelą Łęcką.

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