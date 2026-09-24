Jesień upływa pod znakiem „Lalki” Bolesława Prusa. Polscy widzowie dostali właśnie nie jeden, ale dwa wielkie filmowe projekty inspirowane jego twórczością. Jedna ekranizacja już zdążyła podzielić Polaków, druga debaty i kłótnie ma jeszcze przed sobą.

Wsłuchując się w różnorakie opinie, można odnieść wrażenie, że Polacy mają do „Lalki” i samego Prusa ambiwalentny stosunek. „Lalka”, która często pojawia się na egzaminach maturalnych, nas przeraża, a niezliczone pokolenia maturzystów modliło się w duchu, aby przypadkiem na egzaminie nie pojawił się temat o związku kupca Stanisława Wokulskiego z arystokratką Izabelą Łęcką.