Wcale mnie nie zaskoczyła ogólnopolska debata na temat „Lalki” Netfliksa. Powieść Bolesława Prusa to bolesny traktat o polskości. Niektórzy oskarżali go nawet o to, że stworzył powieść antypolską, bo wcale Polakami, takimi, jakimi ich widział, zachwycony nie był. Dlatego każda nowa adaptacja „Lalki” tę dyskusję o Polsce i polskości musi ożywić, musi sprawić, że znów się o własną tożsamość pospieramy. A szczególnie taka adaptacja, jaką przygotował dla nas Netflix. Bo w tym serialu wszystko jest intensywne, akcja, montaż, język, przekleństwa, suspens kryminalny również.