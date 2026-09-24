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Michał Szułdrzyński: „Lalka” pokazuje, kim naprawdę są tradycjonaliści i postępowcy

„Lalka” Netfliksa rozpaliła Polskę. Ale spór o ten serial mówi o nas więcej niż o dziele Pawła Maślony.

Publikacja: 24.09.2026 10:17

Kadr z serialu „Lalka” na platformie Netflix

Kadr z serialu „Lalka” na platformie Netflix

Foto: Netflix / Robert Pałka

Michał Szułdrzyński

Wcale mnie nie zaskoczyła ogólnopolska debata na temat „Lalki” Netfliksa. Powieść Bolesława Prusa to bolesny traktat o polskości. Niektórzy oskarżali go nawet o to, że stworzył powieść antypolską, bo wcale Polakami, takimi, jakimi ich widział, zachwycony nie był. Dlatego każda nowa adaptacja „Lalki” tę dyskusję o Polsce i polskości musi ożywić, musi sprawić, że znów się o własną tożsamość pospieramy. A szczególnie taka adaptacja, jaką przygotował dla nas Netflix. Bo w tym serialu wszystko jest intensywne, akcja, montaż, język, przekleństwa, suspens kryminalny również.

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