Jak podaje Defence24, samolot węgierskich sił powietrznych wystartował z bazy lotniczej Kecskemét w środę, 23 września. Lecąc nad Słowacją, skierował się na lotnisko Chopina w Warszawie. O przelocie poinformował profil Polish Military Radar o godzinie 09:42. Po krótkim postoju maszyna wróciła na Węgry.

Opisywany Airbus A319-112 to jednostka przeznaczona do transportu najważniejszych osób w państwie. Brak oficjalnego komunikatu o celu lotu jest standardem przy tego typu operacjach.

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Udział w szczycie NATO lub manewrach WOT

Według portalu Defence24 główną hipotezą jest udział węgierskiej delegacji w zamkniętym szczycie Future of Warfare Summit w Warszawie, poświęconym technologiom wojskowym NATO. Partnerem wydarzenia był węgierski instytut VIKI (Defence Innovation Research Institute), co sugeruje obecność przedstawicieli węgierskiego MON lub sektora obronnego.

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Drugim prawdopodobnym powodem są 10-dniowe ćwiczenia Fiery Emblem, rozpoczęte 21 września. Węgierscy żołnierze trenują w Polsce wspólnie z 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Airbus mógł transportować kadry wojskowe lub osoby nadzorujące manewry.