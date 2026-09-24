Rzeczpospolita
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Polski generał ostrzega: Rosja może użyć samolotu w naszej przestrzeni powietrznej

Zdaniem gen. Jarosława Gromadzińskiego najbardziej skrajnym scenariuszem na przyszłość, prawdziwym gamechangerem może być użycie przez Rosję samolotu, który naruszy polską przestrzeń powietrzną i nie będzie odpowiadał na próby opuszczenia jej, co może doprowadzić do jego zestrzelenia – słyszy „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 24.09.2026 08:03

Istnieje kilka scenariuszy eskalacyjnych, z których może skorzystać Rosja. Na zdj. Władimir Putin wi

Istnieje kilka scenariuszy eskalacyjnych, z których może skorzystać Rosja. Na zdj. Władimir Putin wizytujący krążownik Wariag

Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Marek Kozubal

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy sekwencję zdarzeń, które mogą budzić obawy o stan naszego bezpieczeństwa, a także stawiać pytanie, czy jesteśmy na progu wojny. Bardzo duży wpływ na wzrost niepewności, co do dalszego rozwoju sytuacji na naszej wschodniej granicy, miała informacja ustna przekazana przez szefa CIA Johna Ratcliffe'a ministrowi koordynatorowi ds. służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi. Jej treść jest nieznana. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Polska nie otrzymała żadnego raportu na papierze.

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