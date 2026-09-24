„Nie ma jedzenia, sami jesteśmy głodni” – piszą mieszkańcy na płotach przy swoich domach, by ochronić się przed rosyjskimi maruderami. Miejscowość licząca przed wojną prawie 20 tys. mieszkańców została zajęta przez Rosjan już pierwszego dnia najazdu na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. Ale teraz jest w „szarej strefie”, od wyzwolonego Chersonia, znajdującego się na drugim brzegu rzeki, dzieli je tylko 4,5 km.

Od maja do Oleszek nie docierają żadne transporty z żywnością, mieszkańcy zaczynają głodować.