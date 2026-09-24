Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Ukraińskie ziemie pod rosyjską okupacją: całe miasteczko wzięte za zakładnika

Od wiosny rosyjska armia blokuje dostęp do kilkutysięcznych Oleszek nad brzegiem Dniepru. Wkrótce w tej miejscowości zacznie się głód.

Publikacja: 24.09.2026 04:28

Od maja do Oleszek nie docierają żadne transporty z żywnością. Mieszkańcy zaczynają głodować.

Od maja do Oleszek nie docierają żadne transporty z żywnością. Mieszkańcy zaczynają głodować.

Foto: fot. Chersońska Regionalna Administracja Państwowa

Andrzej Łomanowski

„Nie ma jedzenia, sami jesteśmy głodni” – piszą mieszkańcy na płotach przy swoich domach, by ochronić się przed rosyjskimi maruderami. Miejscowość licząca przed wojną prawie 20 tys. mieszkańców została zajęta przez Rosjan już pierwszego dnia najazdu na Ukrainę, 24 lutego 2022 r. Ale teraz jest w „szarej strefie”, od wyzwolonego Chersonia, znajdującego się na drugim brzegu rzeki, dzieli je tylko 4,5 km.

Od maja do Oleszek nie docierają żadne transporty z żywnością, mieszkańcy zaczynają głodować.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama