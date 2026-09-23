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Putin skazał go na 19 lat łagrów. Dziś ostrzega Polskę: Nie jesteście przygotowani do takiej wojny

Władimir Putin może umrzeć i jego otoczenie podzieli władzę między sobą albo dojdzie do rewolucji - mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany Dumy, a od lat jeden z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu.

Publikacja: 23.09.2026 08:36

Ilia Ponomariow jest pewny, że Putin uderzy we flankę NATO

Ilia Ponomariow jest pewny, że Putin uderzy we flankę NATO

Foto: Adobe Stock

Rusłan Szoszyn

Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych do Dumy dawały prezydenckiej Jednej Rosji ponad 57 proc. głosów. Jest pan zaskoczony?

Jestem jedynie zaskoczony tym, że aż tak mocno „przedobrzyli”. Podobnie było podczas ostatnich, tak zwanych wyborów Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Tam też był wyścig w komisjach wyborczych o to, kto wodzowi narysuje więcej.

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