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Ilia Ponomariow jest pewny, że Putin uderzy we flankę NATO
Jestem jedynie zaskoczony tym, że aż tak mocno „przedobrzyli”. Podobnie było podczas ostatnich, tak zwanych wyborów Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Tam też był wyścig w komisjach wyborczych o to, kto wodzowi narysuje więcej.
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