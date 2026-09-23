Prezydent przebywa w Nowym Jorku, gdzie w środę wygłosi przemówienie na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek Karol Nawrocki udzielił wywiadu Bloomberg Television, podczas którego był pytany m.in. o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

– Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury. Właściwie teraz dokonywany jest wybór infrastruktury – powiedział. – Konsultanci ze Stanów Zjednoczonych byli już w Polsce. Kiedy działania zostaną zakończone przez amerykańską administrację, przez władze obu państw, myślę, że wtedy prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump, która będzie miała miejsce w Polsce – dodał.

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Stała baza wojsk USA w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki: Kwestia czasu

Karol Nawrocki ocenił, że po ostatniej deklaracji Trumpa powstanie bazy wojsk USA w Polsce to tylko kwestia czasu. Prezydent zastrzegł jednocześnie, że do rozwiązania pozostają kwestie administracyjne i finansowe. – Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy także za pobyt amerykańskich żołnierzy w Polsce – podkreślił, oceniając, że to dobre dla Polski rozwiązanie. Nawrocki wyraził opinię, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zapewnia stabilizację w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy w Polsce powstanie baza wojsk USA? Prezydent powiedział w wywiadzie, że ciężko mówić o konkretnej dacie. – Ale myślę, że sprawa jest z całą pewnością potwierdzona, prezydent Trump słynie z tego, że dotrzymuje słowa – zaznaczył.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie

Foto: PAP

W rozmowie z Bloombergiem Nawrocki był też pytany o niedawne ostrzeżenia premiera Donalda Tuska, dotyczące możliwych ataków hybrydowych ze strony Rosji. Prezydent ocenił, że „te ataki są bardzo poważne”. – W Polsce, ale także w całej Europie obserwujemy wojnę hybrydową już od pewnego czasu – dodał.

Donald Trump o bazie wojsk USA w Polsce. Prezydent USA pisze o „wielkich postępach”

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Donald Trump zaznaczył, że to możliwe „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Według amerykańskiego przywódcy, wkrótce znana być może lokalizacja bazy.

Amerykańskie bazy wojskowe na świecie

Amerykańskie bazy wojskowe na świecie

Foto: PAP

W pierwszej połowie września w Polsce przebywała amerykańska delegacja, na czele której stali podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej i Kancelarii Prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce. Amerykanom przedstawiono potencjalne lokalizacje przyszłej bazy. Według nieoficjalnych doniesień, amerykańska baza miałaby powstać na zachodzie Polski.

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Z niedawnego wywiadu wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka w RMF FM wynika, że w stałej bazie wojsk USA w Polsce stacjonowałoby ok. 4-5 tys. żołnierzy. Docelowo nad Wisłą miałoby być 15 tys. amerykańskich żołnierzy (większość na zasadzie rotacyjnej obecności). Obecnie w Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy żołnierzy USA. Według ostatnich doniesień NBC News i agencji Reutera, w ramach redukcji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie liczba ta może zostać zmniejszona o 25-40 tys.