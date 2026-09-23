Prezydent przebywa w Nowym Jorku, gdzie w środę wygłosi przemówienie na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek Karol Nawrocki udzielił wywiadu Bloomberg Television, podczas którego był pytany m.in. o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

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– Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury. Właściwie teraz dokonywany jest wybór infrastruktury – powiedział. – Konsultanci ze Stanów Zjednoczonych byli już w Polsce. Kiedy działania zostaną zakończone przez amerykańską administrację, przez władze obu państw, myślę, że wtedy prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump, która będzie miała miejsce w Polsce – dodał.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki: Kwestia czasu

Karol Nawrocki ocenił, że po ostatniej deklaracji Trumpa powstanie bazy wojsk USA w Polsce to tylko kwestia czasu. Prezydent zastrzegł jednocześnie, że do rozwiązania pozostają kwestie administracyjne i finansowe. – Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy także za pobyt amerykańskich żołnierzy w Polsce – podkreślił, oceniając, że to dobre dla Polski rozwiązanie. Nawrocki wyraził opinię, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zapewnia stabilizację w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kiedy w Polsce powstanie baza wojsk USA? Prezydent powiedział w wywiadzie, że ciężko mówić o konkretnej dacie. – Ale myślę, że sprawa jest z całą pewnością potwierdzona, prezydent Trump słynie z tego, że dotrzymuje słowa – zaznaczył.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie Foto: PAP

W rozmowie z Bloombergiem Nawrocki był też pytany o niedawne ostrzeżenia premiera Donalda Tuska, dotyczące możliwych ataków hybrydowych ze strony Rosji. Prezydent ocenił, że „te ataki są bardzo poważne”. – W Polsce, ale także w całej Europie obserwujemy wojnę hybrydową już od pewnego czasu – dodał.

Donald Trump o bazie wojsk USA w Polsce. Prezydent USA pisze o „wielkich postępach”

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Donald Trump zaznaczył, że to możliwe „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Według amerykańskiego przywódcy, wkrótce znana być może lokalizacja bazy.

Amerykańskie bazy wojskowe na świecie Foto: PAP

W pierwszej połowie września w Polsce przebywała amerykańska delegacja, na czele której stali podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti. Amerykanie spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej i Kancelarii Prezydenta, a wśród tematów rozmów była stała obecność wojsk USA w Polsce. Amerykanom przedstawiono potencjalne lokalizacje przyszłej bazy. Według nieoficjalnych doniesień, amerykańska baza miałaby powstać na zachodzie Polski.

Z niedawnego wywiadu wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka w RMF FM wynika, że w stałej bazie wojsk USA w Polsce stacjonowałoby ok. 4-5 tys. żołnierzy. Docelowo nad Wisłą miałoby być 15 tys. amerykańskich żołnierzy (większość na zasadzie rotacyjnej obecności). Obecnie w Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy żołnierzy USA. Według ostatnich doniesień NBC News i agencji Reutera, w ramach redukcji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie liczba ta może zostać zmniejszona o 25-40 tys.