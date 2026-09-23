„Na pierwszy rzut oka nie można nic złego powiedzieć o umowie podpisanej przez premierkę (Danii) Mette Frederiksen. Porozumienie gwarantuje pełną integralność terytorialną przyszłym pokoleniom Grenlandii, miejmy nadzieję, że nie będą one już musieli czuć się jak towar czy pionek w geopolitycznej rozgrywce” – pisze duński dziennik „Politiken”.

Reklama Reklama

Duńska prasa pisze o „historycznym porozumieniu” USA, Danii i Grenlandii

Również „Kristeligt Dagblad” ocenia porozumienie pozytywnie, pisząc, że umowa jest „historycznym porozumieniem w sprawie bezpieczeństwa arktycznego terytorium Królestwa Danii”. Dziennik pisze, że duński rząd może być bardzo zadowolony z treści porozumienia.

„Tryumfem przenikliwej i wytrwałej dyplomacji” podpisaną umowę z Grenlandią określa najstarszy ukazujący się w Danii dziennik, „Berlingske”.

Grenlandia Foto: PAP

Jednocześnie „Politiken” napisał, że porozumienie może wiązać się z „dużym ryzykiem” ze względu na niejasności dotyczące interpretacji jego zapisów. A „Berlingske” zaznacza, że dopóki prezydentem USA pozostaje (Donald) Trump, należy być czujnym i „spać w butach”.

Nie wszystkim duńskim mediom umowa ws. Grenlandii się podoba. „Płacimy wysoką cenę”

Najbardziej surowo umowę ocenia tabloid „Ekstra Bladet”. Gazeta pisze, że problematyczna może być zgoda na możliwość wykorzystywania przez USA terytorium Grenlandii do celów niezwiązanych z funkcjonowaniem NATO. „Płacimy wysoką, lecz nieuniknioną cenę” – pisze dziennik, sugerując, że USA mogą chcieć wykorzystać terytorium Grenlandii w kontekście funkcjonowania tzw. Złotej Kopuły, czyli projektowanego przez Trumpa systemu obrony przeciwrakietowej.

Czytaj więcej Dyplomacja Reuters ujawnia plany USA wobec Grenlandii. Dwie nowe bazy wojskowe Stany Zjednoczone chcą ponownie uruchomić funkcjonującą w czasie zimnej wojny bazę w południowej Grenlandii i ustanowić nową bazę na wschodnim wybr...

Podobnie uważa gazeta „Information”, która podsumowuje, że „jest to zwycięstwo Królestwa Danii, ale także akt uległości wobec tyrańskiego mocarstwa”.

Premierzy Danii i Grenlandii, Mette Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen, wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem podpisali 22 września porozumienie w kwestii bezpieczeństwa Grenlandii, autonomicznego terytorium Królestwa Danii.

Po podpisaniu umowy USA zainwestują w nowy obiekt wojskowy w Narsarsuaq na południu Grenlandii. Mają też stworzyć bazę wojskową w rejonie osady górniczej Mestersvig w północno-wschodniej części wyspy. Obecnie znajduje się tam centrum logistyczne Dowództwa Arktycznego duńskich sił zbrojnych, skąd wyruszają patrole psich zaprzęgów. Stany Zjednoczone mają również zmodernizować swoją jedyną istniejącą na Grenlandii kosmiczną bazę wojskową Pituffik (dawniej Thule) w północno-zachodniej części wyspy.