Polska poderwała myśliwce F-16 w związku z atakiem Rosji na Ukrainę
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi treść alertu.
O poderwaniu myśliwców dyżurnych poinformowało Dowództwo Operacyjne. „W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – czytamy we wpisie w serwisie X.
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„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – informuje Dowództwo Operacyjne.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego operacje lotnicze tymczasowo wstrzymały lotniska w Lublinie i Rzeszowie.
Rankiem ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało, że rosyjskie drony pojawiły się nad graniczącym z Polską obwodem wołyńskim. Drony miały wziąć kurs na miejscowość Kołki w rejonie łuckim – znajduje się ona ok. 110 km w linii prostej od granicy z naszym krajem.
Późnym wieczorem 22 września Wołodymyr Zełenski poinformował, że według informacji ukraińskiego wywiadu Rosjanie przygotowują kolejny, zmasowany atak powietrzny na Ukrainę.
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