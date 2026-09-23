„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi treść alertu.

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Dowództwo Operacyjne: Lotnictwo wojskowe operuje w polskiej przestrzeni powietrznej

O poderwaniu myśliwców dyżurnych poinformowało Dowództwo Operacyjne. „W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – czytamy we wpisie w serwisie X.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – informuje Dowództwo Operacyjne.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego operacje lotnicze tymczasowo wstrzymały lotniska w Lublinie i Rzeszowie.

Rosyjskie drony pojawiły się rankiem 23 września nad obwodem wołyńskim

Rankiem ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało, że rosyjskie drony pojawiły się nad graniczącym z Polską obwodem wołyńskim. Drony miały wziąć kurs na miejscowość Kołki w rejonie łuckim – znajduje się ona ok. 110 km w linii prostej od granicy z naszym krajem.

Późnym wieczorem 22 września Wołodymyr Zełenski poinformował, że według informacji ukraińskiego wywiadu Rosjanie przygotowują kolejny, zmasowany atak powietrzny na Ukrainę.