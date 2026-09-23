Wynik KO w sondażu opublikowanym przez „Super Express” jest zbliżony do wyniku tej partii w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. W naszym sondażu partia Donalda Tuska uzyskała 30,9 proc. wskazań.

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Foto: Tomasz Sitarski

Sondaż: Mateusz Morawiecki tuż nad progiem, Partia Razem tuż pod progiem

W porównaniu do badania Instytutu Badań Pollster z 1-2 września KO minimalnie traci poparcie – wynik tej partii zmniejszył się o 1,17 punktu procentowego.

Drugie miejsce w sondażu dla „Super Expressu” zajmuje PiS – partia ta uzyskała 22,59 proc. wskazań, co oznacza, że jej wynik praktycznie nie zmienił się od ostatniego notowania (1-2 września PiS uzyskał 22,23 proc.). Poparcie dla trzeciej Konfederacji zwiększyło się z 13,54 proc. do 14,17 proc.

Próg wyborczy przekracza też Nowa Lewica, która może liczyć na 7,66 proc. głosów (spadek o 0,57 punktu proc.). W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,28 proc. (spadek o 0,74 punktu proc.). Minimalnie nad progiem znalazł się też Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,2 proc., niemal dokładnie taki sam wynik jak 1-2 września).

Bardzo blisko przekroczenia progu jest Partia Razem, która notuje w badaniu 4,97 proc., co oznacza wzrost o 0,91 punktu proc.

Sondaż: PSL i Polska 2050 poza Sejmem

PSL przekracza próg 3 proc. zapewniający finansowanie z budżetu i notuje poparcie 3,59 proc. (wzrost o 0,28 punktu proc.). Poniżej progu 3 proc. są Polska 2050 (1,54 proc.) i powstała w wyniku rozłamu w tej partii Unia Centrum (0,22 proc.). 0,61 proc. badanych chce głosować na inną partię.

Badanie wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.