Mateusz Morawiecki, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Wynik KO w sondażu opublikowanym przez „Super Express” jest zbliżony do wyniku tej partii w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. W naszym sondażu partia Donalda Tuska uzyskała 30,9 proc. wskazań.
W porównaniu do badania Instytutu Badań Pollster z 1-2 września KO minimalnie traci poparcie – wynik tej partii zmniejszył się o 1,17 punktu procentowego.
Czytaj więcej
30 proc. poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, uzyskiwane w sondażach, zyskało na wartości, odkąd towarzyszą mu problemy PiS-u z przebiciem pułapu 2...
Drugie miejsce w sondażu dla „Super Expressu” zajmuje PiS – partia ta uzyskała 22,59 proc. wskazań, co oznacza, że jej wynik praktycznie nie zmienił się od ostatniego notowania (1-2 września PiS uzyskał 22,23 proc.). Poparcie dla trzeciej Konfederacji zwiększyło się z 13,54 proc. do 14,17 proc.
Próg wyborczy przekracza też Nowa Lewica, która może liczyć na 7,66 proc. głosów (spadek o 0,57 punktu proc.). W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,28 proc. (spadek o 0,74 punktu proc.). Minimalnie nad progiem znalazł się też Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (5,2 proc., niemal dokładnie taki sam wynik jak 1-2 września).
Bardzo blisko przekroczenia progu jest Partia Razem, która notuje w badaniu 4,97 proc., co oznacza wzrost o 0,91 punktu proc.
PSL przekracza próg 3 proc. zapewniający finansowanie z budżetu i notuje poparcie 3,59 proc. (wzrost o 0,28 punktu proc.). Poniżej progu 3 proc. są Polska 2050 (1,54 proc.) i powstała w wyniku rozłamu w tej partii Unia Centrum (0,22 proc.). 0,61 proc. badanych chce głosować na inną partię.
Badanie wykonano w dniach 21-22 września na próbie 1029 dorosłych Polaków.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas