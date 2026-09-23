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Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki w ONZ. Orędzie o ratowaniu świata

Karol Nawrocki mówił w ONZ długo i poruszył wiele wątków. Doszukiwał się recept na ratowanie świata i pokazał się jako człowiek światowy. I niezwykle wszechstronny.

Publikacja: 23.09.2026 23:46

Prezydent Polski Karol Nawrocki przemawia podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w siedzibie Or

Prezydent Polski Karol Nawrocki przemawia podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Bogusław Chrabota

Debata generalna sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wbrew swojej nazwie, nie jest wcale debatą. To nic innego jak forum, na którym liderzy na równi większych i mniejszych krajów prezentują swoje stanowiska w sprawie najważniejszych – z ich perspektywy – problemów lokalnych i globalnych. To innymi słowy przegląd indywidualnych wrażliwości i opis geopolityki z perspektywy stolic całego świata. Jakie to ma znaczenie? Głównie wizerunkowe, bo realna praca nad próbami rozwiązania konfliktów rozwija się na innych forach, niż „teatr” Debaty generalnej, a przede wszystkim w kulisach ONZ. Ale i tu mamy od lat głównie impas, wynikający z tego, że główni autorzy kryzysów zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa. A w niej, w kluczowych sprawach prawem weta dysponuje 5 stałych członków w tym USA, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Chiny. W skrajnie spolaryzowanym świecie pogodzić się mogą tylko w kwestiach o mniejszym znaczeniu strategicznym i kwestiach, gdzie ich interesy nie są sprzeczne. To daleko od fundamentów aksjologii Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej światowej misji.

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