Zaufanie do Karola Nawrockiego deklaruje dziś 47,1 proc. badanych co oznacza, że zaufanie do głowy państwa zmniejszyło się w ciągu miesiąca o 3,1 punktu procentowego.

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Zajmujący drugie miejsce w zestawieniu Radosław Sikorski zyskał natomiast 2,6 punktu procentowego jeśli chodzi o poziom zaufania i obecnie ufa mu 46,2 proc. badanych.

Nawrocki po raz pierwszy od miesięcy notuje zaufanie na poziomie poniżej 50 proc. - jeszcze w czerwcu w rankingu IBRiS dla Onetu zaufanie deklarowało dla niego 54,8 proc. badanych.

Ranking zaufania: Poprawiają się notowania liderów partii tworzących koalicję rządzącą

Na najniższym stopniu podium znajduje się wicepremier i minister obrony narodowej, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42,8 proc. Polaków (wzrost o 1,7 punktu procentowego). Czwarte miejsce zajmuje premier Donald Tusk, przewodniczący KO, który w ciągu miesiąca zanotował wzrost poziomu zaufania o 3,8 punktu procentowego – i obecnie ufa mu 40,7 proc. badanych. Piątemu w zestawieniu marszałkowi Sejmu, liderowi Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu, ufa 38 proc. respondentów (wzrost o 3,4 punktu procentowego).

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Trzeci w rankingu pozostaje Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi Polskiego Stronnictwa Ludowego ufa 42,8 proc. badanych i to wynik o 1,7 pkt proc. wyższy niż w poprzednim pomiarze. Najwięcej w czołówce zyskał jednak Donald Tusk. Zaufanie do premiera, będącego na czwartym miejscu, wzrosło o 3,8 pkt proc. i wynosi obecnie 40,7 proc. Mocno poprawiły się także wyniki Włodzimierza Czarzastego. Marszałek Sejmu ma 38 proc. i zyskał 3,4 pkt proc.

Wzrost zaufania zanotował też wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego współtworzącego Konfederację, Krzysztof Bosak (36,3 proc., wzrost o 0,8 punktu procentowego), premier Mateusz Morawiecki (35 proc., wzrost o 1,7 punktu proc.) i wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski (30,7 proc., wzrost o 3,3 punktu proc.).

Rośnie zaufanie do Grzegorza Brauna, ale nadal znacznie więcej Polaków mu nie ufa

Największy wzrost zaufania (o 5,9 punktu proc.) zanotował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Obecnie ufa mu 25,4 proc. badanych, ale jednocześnie 26,5 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka.

O 4,6 punktu proc. wzrosło zaufanie do lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dziś ufa mu 22,3 proc. badanych.

Liderem rankingu nieufności jest Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 67,2 proc. respondentów (prezesowi PiS ufa 24,2 proc. badanych). Braunowi nie ufa 65,5 proc. badanych, a Mentzenowi – 57,7 proc. ankietowanych. 57,4 proc. badanych nie ufa wicemarszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni.

Sondaż przeprowadzono w dniach 19-20 września metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.