Z badania zrealizowanego dla Onetu wynika, że społeczeństwo oczekuje zmian w zasadach weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami przez osoby starsze.

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Obowiązkowe badania dla kierowców powyżej 70. roku życia

Na pytanie o wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i sprawdzianów dla kierowców powyżej 70. roku życia twierdząco odpowiedziało 69,2 proc. ankietowanych. W tej grupie 43 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 26,2 proc. – „raczej tak”. Swój sprzeciw wobec takich regulacji wyraziło 23,9 proc. respondentów, z czego 7,5 proc. stanowiło odpowiedzi „zdecydowanie nie”. Zdania w tej sprawie nie miało 6,9 proc. uczestników badania.

Badanie dotyczyło także kwestii przekraczania dozwolonej prędkości przez polskich kierowców.

Wśród aktywnych kierowców aż 84,3 proc. deklaruje, że zdarza im się jechać szybciej, niż pozwalają na to przepisy. Zawsze prędkość przekracza 2,7 proc. badanych, często – 6,6 proc., czasami – 19,8 proc., a rzadko – 27,3 proc. Do przestrzegania limitów prędkości we wszystkich sytuacjach przyznaje się jedynie 10,5 proc. ogółu badanych (co stanowi 15,7 proc. osób kierujących pojazdami).

Kierowcy popierają zaostrzenie przepisów

Sondaż Onetu ujawnia wyraźny paradoks: chociaż Polska dysponuje surowym taryfikatorem mandatów w relacji do średnich zarobków, większość badanych popiera dalsze zaostrzanie przepisów.

Jednocześnie aż 80,7 proc. kierowców opowiadających się za wyższymi karami deklaruje, że sami przekraczają prędkość. Różnica w zachowaniu na drodze między zwolennikami a przeciwnikami surowszego prawa jest niewielka – wśród osób przeciwnych zaostrzaniu kar do jazdy powyżej limitu przyznaje się 87,7 proc. kierowców.

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Sondaż został przeprowadzony na zlecenie Onetu przez instytut Europion Polska w dniach 9–12 września 2026 r. Badanie zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1258 dorosłych Polaków.