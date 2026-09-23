Karol Nawrocki w związku ze szczytem Organizacji Narodów Zjednoczonych przebywa w Nowym Jorku. W środę prezydent wygłosi wystąpienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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We wtorek prezydent RP rozmawiał z prezydentem Turcji. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że spotkanie było ważne. Zaznaczył jednocześnie, że Turcja jest dla Polski bardzo ważnym partnerem, m.in. ze względu na bliskie stosunki gospodarcze i wojskowe, jak również obecność Ankary w grupie G20, której Polska chce być stałym członkiem.

Recep Tayyip Erdoğan przyjął zaproszenie od Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki zaprosił Recepa Tayyipa Erdoğana do złożenia wizyty w Polsce, turecki przywódca przyjął zaproszenie – poinformował w środę Leśkiewicz, zapowiadając prace nad ustaleniem terminu wizyty.

Rzecznik komentował też rozmowy, jakie w Nowym Jorku odbył Karol Nawrocki. Ocenił, że spotkania z Erdoğanem oraz z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristeem Ndayishimiyem, były związane z umacnieniem pozycji Polski w grupie G20 i staraniami o zapewnienie Polsce stałego w niej członkostwa. Leśkiewicz dodał, że tematem rozmów są też kwestie bezpieczeństwa. W tym kontekście wspomniał o spotkaniach z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii, podkreślając, że utrzymywanie bliskich stosunków w regionie Morza Bałtyckiego jest dla Polski bardzo ważne.

Prezydencki rzecznik przekazał, że podczas przyjęcia wydawanego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych dla przywódców, którzy przybyli na szczyt ONZ, doszło do krótkiej rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że wymiana zdań miała charakter kurtuazyjny i nie była przeprowadzana w cztery oczy.

Stała baza USA w Polsce. Rafał Leśkiewicz: W interesie Polski jest domknięcie sprawy

W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik odniósł się również do sprawy odwołanego spotkania ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Szef MON mówił, że o przełożenie wizyty prosiła strona amerykańska, powodem miała być wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA.

Prezydent Karol Nawrocki Foto: PAP/Radek Pietruszka

– Niedobrze, że do tego spotkania teraz nie doszło – ocenił Leśkiewicz, zaznaczając, iż prezydent Nawrocki wyraził nadzieję, że do rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem szybko dojdzie. – W interesie Polski jest, żeby domknąć sprawę związaną ze stałą obecnością wojsk amerykańskich w Polsce – zaznaczył.

W ubiegłym tygodniu prezydent USA ogłosił w mediach społecznościowych, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce”. Donald Trump zaznaczył, że to możliwe „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Według amerykańskiego przywódcy, wkrótce znana być może lokalizacja bazy. We wtorek w rozmowie z Bloomberg Television prezydent Nawrocki ocenił, że powstanie Fortu Trump, czyli stałej bazy USA w Polsce, to kwestia czasu.

Amerykańskie bazy wojskowe w Europie Foto: PAP

Obecnie w Europie stacjonuje ok. 80 tysięcy żołnierzy USA. Według ostatnich doniesień NBC News i agencji Reutera, w ramach redukcji obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie liczba ta może zostać zmniejszona o 25-40 tys.