W proponowanej uchwale Alternatywa dla Niemiec wzywała niemiecki rząd do wstrzymania wszelkiej pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy (wyjątkiem miałaby być pomoc humanitarna) oraz do zablokowania członkostwa Ukrainy w UE i objęcia broniącego się przed rosyjską inwazją kraju unijnymi gwarancjami bezpieczeństwa.

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AfD przekonuje, że w zamian za już udzielone wsparcie, Niemcy powinny domagać się od Ukrainy uprzywilejowanego dostępu do metali ziem rzadkich, gazu i innych surowców.

Alternatywa dla Niemiec wezwała też rząd Niemiec do wycofania się z sankcji wobec Rosji.

Poseł AfD zarzuca rządzącym, że przygotowują się do przystąpienia do wojny po stronie Ukrainy

- Podczas gdy w Niemczech oszczędza się na wszystkim, a nasi obywatele muszą płacić coraz wyższe podatki, niemiecki rząd przekazał Ukrainie w formie prezentu ponad 100 mld euro z naszego majątku – mówił poseł AfD Markus Frohmaier uzasadniając uchwałę swojego klubu. Frohmaier dodał, że Ukraina „wysadziła w powietrze niemiecki Nord Stream”.

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W kontekście wsparcia dla objęcia Ukrainy unijnymi gwarancjami i przyznania jej statusu „członka stowarzyszonego” w UE przez niemiecki rząd, Frohmaier mówił, że władza w Berlinie „nie reprezentuje niemieckich interesów, lecz działa jak filia rządu ukraińskiego”.

Poseł AfD zarzucił niemieckiemu rządowi „zdradę stanu” oraz „przygotowanie do przystąpienia do wojny po stronie Ukrainy”. - Jeżeli chcecie wysłać młodych mężczyzn na front wschodni, to zastanówcie się, jak wytłumaczycie niemieckiej matce, że jej syn poległ? Igracie życiem naszych dzieci. Moich dzieci nie dostaniecie – zapowiedział polityk.

CDU, SPD i Zieloni ostro krytykują AfD. „Jesteście hańbą dla Niemiec”

Wystąpienie Frohmaiera wywołało ostry sprzeciw pozostałych klubów parlamentarnych zasiadających w Bundestagu. Poseł CDU Knut Abraham zarzucił mu, że w „diaboliczny sposób drwi z ofiar”. Dodał, iż sprzeciwiając się przyjęciu Ukrainy do UE, AfD pokazuje, że nie chce stabilnej i zasobnej Ukrainy, lecz Ukrainy, która „będzie skazana na rosyjską samowolę”.

- Celem waszego projektu uchwały jest wsparcie Putina w wojnie przeciwko Ukrainie. Przyszłość Ukrainy leży w Unii Europejskiej, a przyszłość Europy w rozszerzeniu naszej strefy pokoju, stabilności i dobrobytu – oświadczył polityk chadecji.

Z kolei Robin Wagner poseł Zielonych mówił, że wystąpienie Frohmaiera zostało „napisane na Kremlu”. - Propagujecie putinowską propagandę. Jesteście hańbą dla Niemiec i ryzykiem dla Europy - przekonywał.

- Ukraina należy do Europy (...) (W AfD) Stoicie po stronie Rosji – mówił z kolei Ralf Stegner, poseł SPD.

Poparcie dla AfD w Niemczech Foto: PAP

Debata w Bundestagu miała miejsce po tym, jak AfD zwyciężyła w organizowanych we wrześniu wyborach lokalnych w Saksonii-Anhalt (tu prawdopodobnie przejmie władzę) i Meklemburgii-Pomorzu Przednim (mimo wygranej prawdopodobnie pozostanie tu w opozycji) oraz osiągnęła dwucyfrowy wynik w wyborach w Berlinie.

W skali całego kraju AfD prowadzi w sondażach z poparciem rzędu 30 proc., ale pozostałe partie jak dotąd wykluczały możliwość współpracy z tym ugrupowaniem.