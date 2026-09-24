Szczegóły dotyczące spotkania Leona XIV z Péterem Magyarem nie zostały przez Watykan ujawnione. Komunikat głosi, że podczas rozmowy w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie z „dobrych relacji dwustronnych i wkładu Kościoła katolickiego w życie” Węgier.

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Papież Leon XIV przyjął w Watykanie premiera Węgier Pétera Magyara

Watykan podał, że na spotkaniu poruszono temat sytuacji społeczno-gospodarczej na Węgrzech, rozmawiano także o ochronie wspólnot chrześcijańskich na świecie, a także o konfliktach zbrojnych na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Rozmówcy wyrazili nadzieję na większe zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej na rzecz krzewienia pokoju – czytamy w komunikacie Stolicy Apostolskiej.

Papież Leon XIV przyjął premiera Węgier Pétera Magyara Foto: PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT

Przytaczając słowa „Nie lękajcie się!”, wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas mszy inaugurującej jego pontyfikat w 1978 r., szef węgierskiego rządu podał w mediach społecznościowych, że był przy grobie papieża Polaka. „To właśnie jego dewiza dodawała i dodaje sił wielu z nas w najtrudniejszych chwilach” – podkreślił Magyar.

Papież Leon XIV przyjął następcę Viktora Orbána w przeddzień swojej podróży do Francji.

Sondaż: Ponad połowa Węgrów uważa, że system Viktora Orbána to „państwo mafijne”

Tymczasem na Węgrzech portal tygodnika „HVG” opublikował wyniki sondażu, w którym firma Median prosiła o wskazanie dwóch określeń, najlepiej opisujących system polityczny ustanowiony za rządów Orbána.

Ankietowani mieli do wyborów siedem wariantów, 37 proc. z nich wskazało „państwo mafijne” jako pierwszą odpowiedź. Jeśli uwzględnić odpowiedzi pierwszego i drugiego wyboru, „państwo mafijne” wybrała ponad połowa respondentów (53 proc.), co oznacza wzrost o 19 punktów procentowych w porównaniu z sondażem z 2023 r.

Opisując system Orbána 15 proc. badanych wybrało określenie „demokracja obywatelska”, a 14 proc. – termin „autokracja”.

Według siedmiu na dziesięciu uczestników sondażu, za czasów rządów Orbána korupcja była zorganizowana systemowo i odgórnie. Respondenci byli również pytani o domniemane nadużycia finansowe, do jakich miało dochodzić za rządów Orbána. Trzy czwarte ankietowanych uprawnionych do głosowania oceniło, że nadużycia te były istotną cechą władzy ówczesnego premiera. 60 proc. respondentów określiło skalę nadużyć jako „bardzo dużą”, natomiast wśród wyborców poniżej 30. roku życia odsetek ten wyniósł 82 proc.