Badanie przeprowadzili naukowcy z Pennington Biomedical Research Center, University of Illinois Chicago i Baylor College of Medicine (USA). Wyniki opublikowali w czasopiśmie „Nature Neuroscience” (https://doi.org/10.1038/s41593-026-02445-3).

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Zmiany w aktywności neuronów nasilają zachcianki

Badacze przyjrzeli się neuronom wytwarzającym serotoninę w jądrze szwu grzbietowego – części pnia mózgu zaangażowanej m.in. w regulację apetytu, nastroju i motywacji. U ciężarnych myszy te komórki wykazywały mniejszą aktywność niż u samic niebędących w ciąży. Poza tym ciężarne myszy zachowywały się w sposób, który przypominał ludzkie zachcianki żywieniowe, czyli silniej poszukiwały szczególnie smakowitych pokarmów. Naukowcy ustalili również, skąd bierze się osłabienie aktywności neuronów serotoninowych. Powiązali je ze zwiększoną aktywnością kanałów potasowych typu SK3 w tych komórkach podczas ciąży. Im aktywniejsze były te kanały, tym rzadziej neurony wysyłały impulsy.

Chcąc sprawdzić, czy SK3 faktycznie odpowiadają za obserwowane zmiany, badacze usunęli je wyłącznie z neuronów serotoninowych badanego obszaru mózgu. Po tej zmianie u ciężarnych myszy nie obserwowano charakterystycznego spadku aktywności tych komórek, a zachowania przypominające zachcianki wyraźnie osłabły. Następnie przeprowadzono odwrotny eksperyment – zwiększono liczbę SK3 w neuronach samic, które nie były w ciąży. W efekcie zmniejszyła się aktywność tych komórek, a zwierzęta zaczęły poszukiwać smakowitego jedzenia w sposób podobny do ciężarnych myszy. Zdaniem autorów wynika z tego, że SK3 jest jednym z elementów mechanizmu, a nie jedynie zmianą towarzyszącą ciąży.

Na ciążowe zachcianki może wpływać obwód nagrody w mózgu

Naukowcy prześledzili również, do których części mózgu docierają sygnały z neuronów serotoninowych. Istotną rolę odgrywało połączenie z brzusznym polem nakrywki (VTA), czyli obszarem związanym z nagrodą i motywacją. Sztuczne pobudzanie tego połączenia u ciężarnych myszy osłabiało zachowania przypominające zachcianki. Natomiast hamowanie aktywności obwodu u samic, które nie były w ciąży, sprawiało, że intensywniej poszukiwały szczególnie smakowitego jedzenia.

– To odkrycie pogłębia naszą wiedzę na temat przyczyn silnego apetytu i nadmiernego przyrostu masy ciała u niektórych kobiet w ciąży – podsumował współautor publikacji dr Yanlin He. Jak dodał, trzeba jednak pamiętać, że badanie przeprowadzono wyłącznie na zwierzętach. Konieczne są dalsze eksperymenty, aby sprawdzić, czy podobny mechanizm działa również u ludzi.