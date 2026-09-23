Nowe badania opublikowano w czasopiśmie naukowym „Science”. Eksperci zaobserwowali nietypowy wzrost aktywności sejsmicznej na północnokoreańskiej Górze Mantap, gdzie Pjongjang przeprowadzał podziemne testy jądrowe.

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Pokłosie testów jądrowych w Korei Płn. Efekty odczuwalne wiele lat później

Jak podaje dziennik „The Independent”, nietypową aktywność sejsmiczną wykryto w miejscu dawnego obiektu nuklearnego w Korei Północnej. W latach 2006-2017 Pjongjang przeprowadził w masywie Mantap sześć podziemnych testów nuklearnych. Finałowa eksplozja we wrześniu 2017 r. miała moc 100-250 kiloton. Wywołała wstrząs o magnitudzie 6,3 i wgłębiła szczyt góry o około 3 metry.

Przez lata skutki eksplozji dla aktywności sejsmicznej regionu pozostawały słabo poznane. Nowe badania chińskich naukowców – oparte na analizie 1399 lokalnych wstrząsów z lat 2008-2025 zarejestrowanych przez stacje w Chinach i Korei Południowej (około 80-200 km od poligonu) – dowodzą, że nie było to tylko jednorazowe tąpnięcie.

Opóźnione skutki eksplozji. Nowe ustalenia naukowców

Zamiast szybkiego wygaszenia sejsmiczności po 2017 r., naukowcy odnotowali drastyczny wzrost aktywności około 3 tygodnie po detonacji, rosnący nieprzerwanie aż do 2025 r. pod względem częstotliwości i magnitudy.

Geometria wstrząsów skupia się wzdłuż dwóch struktur uskokowych przebiegających z północy-północnego zachodu, co według naukowców wskazuje na uporczywą, zorganizowaną reaktywację uskoków, a nie na losową aktywność sejsmiczną. Powtarzające się wybuchy nuklearne stopniowo uszkadzały płytką skorupę ziemską, zmieniając jej tolerancję na naprężenia i uruchamiając aktywność uskoków bliskich punktu krytycznego.

Konsekwencje odkrycia. Przełomowe znaczenie

Naukowcy zwracają uwagę, że trzęsienia ziemi wywołane takimi eksplozjami są trudne do odróżnienia od naturalnie występującej aktywności tektonicznej. Wyniki badań opublikowanych w „Science” mogą mieć znaczenie dla monitorowania dawnych poligonów testów jądrowych. Zmieniają bowiem perspektywę oceny długofalowych skutków ich funkcjonowania.

Odkrycia mogą wskazywać na długoterminowe, opóźnione skutki powtarzających się eksplozji jądrowych dla ukształtowania regionu. Według chińskich badaczy aktywność sejsmiczna utrzymywała się, a nawet nasilała przez lata po tym, jak ustały podziemne detonacje w obrębie góry.

Zamiast sugerować jakąkolwiek nowszą aktywność, wskazuje to prawdopodobnie na fakt, że podziemne eksplozje jądrowe mają potencjał reaktywacji uskoków pozostających w stanie sejsmicznego spokoju – twierdzą naukowcy.