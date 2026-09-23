Wśród proponowanych przez posłów rozwiązań znalazły się m.in. ograniczenia promocji alkoholu, nocny zakaz jego sprzedaży, umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniach oraz podwyższenie opłat za zezwolenia na sprzedaż. W projekcie znalazł się również zapis dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”.

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Sanatoria obawiają się skutków nowych przepisów

Pomysł nie do końca spodobał się przedstawicielom branży uzdrowiskowej. Uważają oni, że tak szeroki zakaz może uderzyć również w działalność niezwiązaną bezpośrednio z leczeniem. Wiele sanatoriów prowadzi bowiem komercyjne usługi hotelowe i turystyczne. Zdaniem przedsiębiorców przepisy mogą uderzyć w całą infrastrukturę.

Branża: obecne procedury już pozwalają reagować

Rynek Zdrowia przywołał też stanowisko Unii Uzdrowisk Polskich. Przedstawiciele branży wprawdzie popierają działania ograniczające nadużywanie alkoholu, ale uważają proponowane rozwiązania za zbyt daleko idące. Organizacja zwraca uwagę, że w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego już dziś funkcjonują procedury, które pozwalają dyscyplinować pacjentów nadużywających alkoholu. W skrajnych przypadkach taki pacjent może zostać dyscyplinarnie wypisany z placówki.