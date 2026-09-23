Sanatoria mogą niedługo zostać objęte zakazem sprzedaży alkoholu
Wśród proponowanych przez posłów rozwiązań znalazły się m.in. ograniczenia promocji alkoholu, nocny zakaz jego sprzedaży, umieszczenie ostrzeżeń na opakowaniach oraz podwyższenie opłat za zezwolenia na sprzedaż. W projekcie znalazł się również zapis dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”.
Czytaj więcej
Na trwającym posiedzeniu Sejmu sfinalizowane zostaną prace nad przepisami, które zaostrzą m.in. zasady promocji i sprzedaży alkoholu w Polsce. Nie...
Pomysł nie do końca spodobał się przedstawicielom branży uzdrowiskowej. Uważają oni, że tak szeroki zakaz może uderzyć również w działalność niezwiązaną bezpośrednio z leczeniem. Wiele sanatoriów prowadzi bowiem komercyjne usługi hotelowe i turystyczne. Zdaniem przedsiębiorców przepisy mogą uderzyć w całą infrastrukturę.
Czytaj więcej
Mandaty wystawione przez KAS podczas dożynek w Małopolsce wywołały falę krytyki pod adresem skarbówki. W obronie funkcjonariuszy stanęła Agata Jago...
Rynek Zdrowia przywołał też stanowisko Unii Uzdrowisk Polskich. Przedstawiciele branży wprawdzie popierają działania ograniczające nadużywanie alkoholu, ale uważają proponowane rozwiązania za zbyt daleko idące. Organizacja zwraca uwagę, że w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego już dziś funkcjonują procedury, które pozwalają dyscyplinować pacjentów nadużywających alkoholu. W skrajnych przypadkach taki pacjent może zostać dyscyplinarnie wypisany z placówki.
Czytaj więcej
Od 1 października zaczną obowiązywać niższe stawki za wyżywienie i zakwaterowanie pacjentów skierowanych do sanatorium na NFZ. Podczas 21-dniowego...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas