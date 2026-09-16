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Zakazu alkoholowych małpek na razie nie będzie, choć jest polityczna zgoda

Na trwającym posiedzeniu Sejmu sfinalizowane zostaną prace nad przepisami, które zaostrzą m.in. zasady promocji i sprzedaży alkoholu w Polsce. Nie będzie jednak zakazu sprzedaży tzw. małpek, choć zyskał on rzadkie ostatnio ponadpartyjne poparcie. Wszystko zależy od Komisji Europejskiej.

Publikacja: 16.09.2026 20:20

Zakazu alkoholowych małpek na razie nie będzie, choć jest polityczna zgoda

Foto: AdobeStock

Michał Kolanko

Procedowany projekt przewiduje m.in. nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju w godzinach 22–6, koniec promocji typu 12 piw plus 12 gratis, zakaz reklamy oraz zmiany dotyczące koncesji. To najdalej idąca regulacja tego typu w tej kadencji. I społecznie bardzo oczekiwana. 

Pojawiły się też głosy, by do projektu dołożyć całkowity zakaz sprzedaży tzw. małpek, czyli alkoholu w małych opakowaniach. Jak wynika z naszych rozmów, zdecydowano o przeniesieniu tego do osobnego projektu, którym Sejm na razie się nie zajmie. Wynika to z konieczności notyfikacji do Komisji Europejskiej m.in. postulowanego już wcześniej zakazu sprzedaży małpek.

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