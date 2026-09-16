Zgodnie z przewidywaniami rynku, Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) jednogłośnie (12-0) podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych. W efekcie stopa funduszy federalnych trafiła w przedział docelowy 3,75–4 proc.

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„Inflacja wciąż utrzymuje się na podwyższonym poziomie” – podał komitet w komunikacie. „Dzisiejsza decyzja ma przyspieszyć powrót do naszego 2-procentowego celu. Przewodnim założeniem Komitetu pozostaje stabilność cen”.

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Choć z samego Fed płynęły niedawno sprzeczne sygnały, rynek wyceniał scenariusz podwyżki na ponad 90 proc. Jedyne znaki zapytania dotyczyły tego, czy decyzja zapadnie bez zdań odrębnych.

Wall Street także pogodziło się z myślą, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie podniesie stopy procentowe, by zdusić uporczywą inflację.

Tuż przed ogłoszeniem informacji o stopach indeks S&P 500 zyskiwał 0,3 proc.,, a Nasdaq 0,7 proc. Rentowność flagowych, 10-letnich obligacji skarbowych spadła do 4,95 proc. po publikacji danych wskazujących na mocniejsze od oczekiwań odbicie sprzedaży detalicznej w sierpniu oraz wyraźny skok cen importowych. W poniedziałek rentowności 10-latek po raz pierwszy od 2023 roku przebiły barierę 5 proc.

Dolar trzyma się mocno blisko dwutygodniowych szczytów, a kursy głównych walut pozostają w wąskim przedziale wahań.