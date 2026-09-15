Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki spowodowały, że oczekiwania na obniżki stóp procentowych zamieniły się w pewność podwyżek.

W jaki sposób napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie napędzają inflację i zacieśnianie polityki monetarnej.

Co oznacza wzrost rentowności obligacji do poziomów nienotowanych od kryzysu finansowego w 2008 roku.

Na jakie sygnały, oprócz samej decyzji o stopach procentowych, czekają rynki w komunikacie amerykańskiego Fedu.

Na przestrzeni kilku miesięcy tego roku oczekiwania względem polityki monetarnej banków centralnych odwróciły się. Jeszcze na początku roku inwestorzy oczekiwali nawet dwóch obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Stopy procentowe miał ciąć także Europejski Bank Centralny, kontynuując cykl obniżek wraz z opadającą inflacją. Wyskok cen ropy naftowej w wyniku ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran sprawił jednak, że obawy o inflację powróciły.

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Jak wskazał po ostatnim posiedzeniu EBC, podczas którego kolejny raz podniesiono stopy o 25 pkt baz. (depozytową do 2,50 proc.), wojna USA i Izraela z Iranem tworzy presję inflacyjną. Według EBC inflacja może pozostać podwyższona przez dłuższy czas, a perspektywy gospodarcze pozostają bardzo niepewne. Co więcej, sporo wskazuje, że to nie ostatni taki krok EBC – tak przynajmniej wynika z zachowania rynku. Podczas konferencji po posiedzeniu Christine Lagarde, prezes EBC przyznała, że decyzja o podwyżce została podjęta jednogłośnie i była oczywista oraz że była solidnie uzasadniona przez prognozy. Zgodnie z nimi inflacja utrzyma się powyżej celu EBC do II połowy 2027 r.

Rentowności papierów skarbowych najwyższe od wielu lat

Inwestorzy spodziewają się kolejnych podwyżek stóp, na co wskazuje dalsza przecena obligacji skarbowych w Europie, ale i na świecie. W połowie września na wielu rynkach rentowności papierów skarbowych są najwyższe od kilku-, a nawet kilkudziesięciu lat. W Niemczech dochodowość papierów dziesięcioletnich we wtorek sięgała nawet 3,57 proc., najwięcej od połowy 2009 r. Podobnie wygląda obraz papierów francuskich. Co ciekawe, dochodowość obligacji francuskich jest o około 21 pkt baz. wyższa od... greckich.

Oczy inwestorów wpatrzone są w rynek amerykański, gdzie dochodowości papierów dziesięcioletnich w tym tygodniu przekroczyły 5 proc., a trzydziestoletnich dotarły nawet do 5,4 proc. W przypadku tych drugich pułap 5 proc. do niedawna wskazywany był jako punkt krytyczny dla amerykańskiej administracji, który miał skłonić ją do postępów w negocjacjach pokojowych z Iranem. Co więcej, wspomniane poziomy to najwyższe odczyty od kryzysu finansowego z lat 2007-2008.

Czy Fed zgodnie z oczekiwaniami podniesie stopy procentowe

Inwestorzy wyczekują na środową decyzję (o godz. 20:00 czasu polskiego) amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Prawdopodobieństwo podwyżki o 25 pkt baz. szacowane przez rynek sięga ponad 90 proc. To jednak nie wszystko – rynek spodziewa się kontynuacji zacieśniania polityki monetarnej w obliczu wyższej inflacji, ale i całkiem dobrej kondycji amerykańskiego rynku pracy.

Jak tłumaczą analitycy ING, amerykańskie papiery skarbowe przeceniają się w związku z rozczarowującymi, ubiegłotygodniowymi wynikami odkupu długu przez Departament Skarbu USA, najświeższymi odczytami amerykańskiej inflacji oraz presją fiskalną związaną z nowymi pomysłami wydatkowymi prezydenta Donalda Trumpa. „O ile rynek jest przekonany odnośnie (środowej – red.) podwyżki stóp procentowych, tak istotne pozostaną m.in. prognozy makro, oczekiwania bankierów centralnych, czy narracja Kevina Warsha. Presja na wzrost dochodowości nie ustaje także w przypadku długu w strefie euro. Tu jednak głównym argumentem pozostają drożejące surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny), które podtrzymują inflacyjny obraz najbliższych miesięcy oraz gotowość EBC” – komentują.

Z Bliskiego Wschodu płyną doniesienia o postępach jemeńskich rebeliantów Huti, którzy po zajęciu portu Mokka w pobliżu Cieśniny Bab al-Mandab opanowali strategiczne wyspy i przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. W piątek doszło do ataku na saudyjski ropociąg Wschód-Zachód, którym transportowano 7 mln baryłek ropy naftowej dziennie, dzięki czemu Arabia Saudyjska omijała blokadę szlaku przez cieśninę Ormuz. We wtorek notowania kontraktów na ropę Brent sięgają 107,35 dol., o 1,6 proc. powyżej poniedziałkowego zamknięcia.