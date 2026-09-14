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Słowa Sikorskiego na konferencji w Kijowie poszły w świat, Kreml już zareagował
– Gdyby Rosja na nas napadła, zaczęlibyśmy działać już bez żadnych ograniczeń i dość szybko zwyciężylibyśmy Rosję. Mamy bezdyskusyjną przewagę nad Rosją w lotnictwie – powiedział minister Sikorski na kijowskim forum Yalta European Strategy.
Rosyjscy propagandyści (bez wątpienia na polecenie „z góry”) przedstawili to tak, jakby polski minister mówił o starciu Rosji tylko z Polską.
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