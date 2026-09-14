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Sikorski mówi o wojnie NATO z Rosją. Kreml się odgraża, Ukraińcy śmieją się

Wypowiedź polskiego ministra o wygraniu wojny z Rosją – przekręcona przez wszystkich – wywołała falę wściekłości i drwin.

Publikacja: 14.09.2026 15:48

Słowa Sikorskiego na konferencji w Kijowie poszły w świat, Kreml już zareagował

Słowa Sikorskiego na konferencji w Kijowie poszły w świat, Kreml już zareagował

Foto: PAP

Andrzej Łomanowski

– Gdyby Rosja na nas napadła, zaczęlibyśmy działać już bez żadnych ograniczeń i dość szybko zwyciężylibyśmy Rosję. Mamy bezdyskusyjną przewagę nad Rosją w lotnictwie – powiedział minister Sikorski na kijowskim forum Yalta European Strategy.

Rosyjscy propagandyści (bez wątpienia na polecenie „z góry”) przedstawili to tak, jakby polski minister mówił o starciu Rosji tylko z Polską.

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