Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego zakładała, że wykonawca sfinansuje całą inwestycję z własnych środków, a następnie będzie utrzymywał obiekty przez 20 lat. Podmiotów zdolnych do podjęcia takiego zobowiązania jest w Europie niewiele. Do składania ofert dopuszczone zostały cztery firmy.

Modernizacja Ośrodka Polonia. Miasto zmienia formułę realizacji

Urząd miasta dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę, pełnymi prawami do projektu oraz środkami zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Decyzja obejmuje cały zakres inwestycji: stadion piłkarski, halę sportowo-widowiskową, Centrum Wsparcia Sportu, parking podziemny oraz zagospodarowanie terenu.

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Miasto dysponuje także uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi podczas przygotowywania inwestycji, w tym uzgodnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.

Projekt przygotowała pracownia JSK Architekci, autor koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. Umowa z pracownią przewiduje przeniesienie na miasto autorskich praw majątkowych, w tym możliwość wykorzystania dokumentacji do realizacji robót oraz przygotowania na jej podstawie kolejnych opracowań projektowych.

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Umowa od początku dopuszczała także możliwość realizacji inwestycji przez podmiot inny niż miasto. Projekt wykonawczy będzie więc mógł powstać bez konieczności organizowania nowego konkursu. Umowa z autorami projektu obowiązuje do końca 2027 r.

Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy. Uchwała Rady Warszawy z 27 sierpnia 2026 r. przewiduje na ten cel limit w wysokości 832 mln zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu.

Budowa przy Konwiktorskiej ma ruszyć w 2027 r.

Za modernizację Ośrodka Polonia odpowiadać będzie miejska spółka. Miasto udostępni jej teren oraz dokumentację projektową.

Spółka wyłoni generalnego wykonawcę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Przetarg obejmie zarówno przygotowanie projektu wykonawczego, jak i roboty budowlane. W tej formule o kontrakt będzie mogło ubiegać się więcej firm niż w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego.

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Szczegóły rozwiązania oraz harmonogram urząd miasta ma przedstawić w ciągu dwóch tygodni. Przygotowanie postępowania na generalnego wykonawcę zaplanowano tak, aby budowa rozpoczęła się w 2027 r.

Zakres inwestycji pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje budowę stadionu, hali sportowej, Centrum Wsparcia Sportu, parkingu podziemnego oraz nowej, otwartej przestrzeni miejskiej przy ul. Konwiktorskiej.