Nowe obiekty Polonii
Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego zakładała, że wykonawca sfinansuje całą inwestycję z własnych środków, a następnie będzie utrzymywał obiekty przez 20 lat. Podmiotów zdolnych do podjęcia takiego zobowiązania jest w Europie niewiele. Do składania ofert dopuszczone zostały cztery firmy.
Urząd miasta dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę, pełnymi prawami do projektu oraz środkami zapisanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Decyzja obejmuje cały zakres inwestycji: stadion piłkarski, halę sportowo-widowiskową, Centrum Wsparcia Sportu, parking podziemny oraz zagospodarowanie terenu.
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Miasto dysponuje także uzgodnieniami i decyzjami uzyskanymi podczas przygotowywania inwestycji, w tym uzgodnieniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleniem wodnoprawnym.
Projekt przygotowała pracownia JSK Architekci, autor koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. Umowa z pracownią przewiduje przeniesienie na miasto autorskich praw majątkowych, w tym możliwość wykorzystania dokumentacji do realizacji robót oraz przygotowania na jej podstawie kolejnych opracowań projektowych.
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Umowa od początku dopuszczała także możliwość realizacji inwestycji przez podmiot inny niż miasto. Projekt wykonawczy będzie więc mógł powstać bez konieczności organizowania nowego konkursu. Umowa z autorami projektu obowiązuje do końca 2027 r.
Inwestycja została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Warszawy. Uchwała Rady Warszawy z 27 sierpnia 2026 r. przewiduje na ten cel limit w wysokości 832 mln zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu.
Za modernizację Ośrodka Polonia odpowiadać będzie miejska spółka. Miasto udostępni jej teren oraz dokumentację projektową.
Spółka wyłoni generalnego wykonawcę w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Przetarg obejmie zarówno przygotowanie projektu wykonawczego, jak i roboty budowlane. W tej formule o kontrakt będzie mogło ubiegać się więcej firm niż w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego.
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Szczegóły rozwiązania oraz harmonogram urząd miasta ma przedstawić w ciągu dwóch tygodni. Przygotowanie postępowania na generalnego wykonawcę zaplanowano tak, aby budowa rozpoczęła się w 2027 r.
Zakres inwestycji pozostaje bez zmian. Projekt obejmuje budowę stadionu, hali sportowej, Centrum Wsparcia Sportu, parkingu podziemnego oraz nowej, otwartej przestrzeni miejskiej przy ul. Konwiktorskiej.
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