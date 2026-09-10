Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowy wschód oraz krańce zachodnie kontynentu pozostają pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu dominują układy niskiego ciśnienia znad Islandii, okolic Estonii i Oceanu Arktycznego oraz związane z nimi fronty atmosferyczne. W Polsce od północnego zachodu przemieszcza się na wschód front okluzji, za którym zacznie rozbudowywać się klin wysokiego ciśnienia znad Środkowej Europy. Napływa chłodniejsza polarna morska masa powietrza.

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Prognoza pogody na czwartek. Ochłodzenie i silny wiatr

W czwartek na zachodzie zachmurzenie umiarkowane przejściowo duże, na wschodzie kraju duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, przelotne opady deszczu i tam lokalnie sumy opadów do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich do 21 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny od 25 km/godz. do 40 km/godz., w porywach do 60 km/godz., wysoko w górach porywy do 60 km/godz., z kierunków zachodnich.

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Chłodny piątek. W Małopolsce jedynie 13 st. C

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od 6 st. C w kotlinach górskich, w centrum około 8 st. C, do 12 st. C nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na południu kraju wzrastające do dużego. Opady deszczu od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie. Temperatura maksymalna od 13 st. C w Małopolsce, około 18 w centrum, do 20 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, tylko na południowym wschodzie, północno-wschodni i wschodni.

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Pogoda w Warszawie. Nadejdzie ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa. Przewiduje się jego wzrost. W stolicy w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich.