Do mieszkańców dwóch polskich województw trafił alert o następującej treści: „ UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”.

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Mieszkańcy tych powiatów otrzymali rano Alert RCB

RCB w komunikacie podało, że alert otrzymały osoby przebywające na terenie następujących powiatów w woj. lubelskim: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego.

W woj. podkarpackim alert obejmuje powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Alert został odwołany po niespełna 30 minutach.

Rosyjskie drony nękają Ukrainę

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy od rana informuje o rosyjskich dronach, które poruszają się w stronę zachodnich obwodów kraju. Drony pojawiły się nad obwodem kijowskim, w okolicach Czarnobyla, kierowały się też nad obwodem żytomierskim, równieńskim i łuckim.

9 września wieczorem Rosja zaatakowała Sumy. W ataku, w którym ucierpiał parking przy centrum handlowym zginęły dwie osoby, a co najmniej 20 zostało rannych.

Według Serhija Krywoszejenki, szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan czterech osób rannych jest poważny.

W nocy Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg. W Chmielnickim doszło do pożaru na zaatakowanym targowisku.