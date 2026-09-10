„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu
– Zawsze uważałem, że o przywództwie mówi się za dużo. To nie jest prawdziwy problem. Potrzebny jest sprawny system polityczny i gospodarczy, bo to on potrafi stworzyć liderów – mówił Václav Klaus, prezydent Czech w latach 2003–2013. Siebie za „lidera jutra” nie uważa. – Byłem nim 35 lat temu, w momencie upadku komunizmu. Chcieliśmy pozbyć się wszystkich jego pozostałości i zbudować naprawdę wolne społeczeństwo. I jako „lider jutra” tamtego rodzaju muszę powiedzieć, że jestem sfrustrowany tym, co dzieje się teraz. Nie posunęliśmy się zbyt daleko – gorzko oceniał.
Czynnym politykiem jest inny uczestnik panelu, Filip Ivanović, wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich, z wykształcenia filozof. Właśnie filozofię wskazał jako kierunek, który powinni studiować przyszli liderzy. – Kiedy studiuje się mnóstwo teorii, także bardzo odległych od tego, co jest ci bliskie, zyskuje się większą zdolność rozumienia cudzych stanowisk i układania ich w logiczne ramy. To pomaga potem lepiej formułować własne argumenty – mówił.
Ivanović zwrócił uwagę, że edukacja nie powinna już koncentrować się na zdobywaniu informacji, ponieważ są one dziś „dostępne na jeden klik”. Podkreślił natomiast znaczenie wiarygodności, uczciwości, a przede wszystkim empatii, która – jego zdaniem – coraz bardziej zanika.
Szersze tło do rozmowy o przywództwie nakreślił Hal Brands, amerykański geopolityk i historyk z Johns Hopkins University. Jego zdaniem kończy się epoka przewagi USA i ich sojuszników, ekspansji rynków i globalizacji. – Pytanie nie brzmi, czy za dziesięć lat fragmentacja będzie większa niż dziś, tylko wzdłuż jakich linii przebiegnie i jak daleko się posunie – mówił.
Brands nie zgodził się z tezą, że jest to efekt nieskuteczności liderów. – Jestem historykiem i wiem, że jakość przywództwa jest nierówna w każdej epoce. Zawsze znajdziemy liderów wybitnych, słabych i mnóstwo przeciętnych – mówił. Jego zdaniem trudne są przede wszystkim same warunki, w jakich dziś liderzy muszą działać. Stąd też rada dla przyszłych liderów od byłego specjalnego asystenta sekretarza obrony USA ds. planowania strategicznego: uczyć się historii. – To jedyne miejsce, w którym widać, jakie formy przywództwa sprawdzały się w przeszłości, a jakie nie. Jedyne laboratorium, w jakim można badać, jak przywództwo działa w prawdziwym świecie – stwierdził.
Brands ostrzegał przy tym przed rolą, jaką sztuczna inteligencja odgrywa w edukacji i kształtowaniu liderów. Zauważył, że AI pisząca w kilka sekund esej na czwórkę z plusem grozi zniszczeniem zdolności studentów do samodzielnego myślenia.
Na pytanie, czy rola liderów zostanie wkrótce zastąpiona przez sztuczną inteligencję i stanowiska kierownicze nie będą już potrzebne, wszyscy paneliści odpowiedzieli przecząco.
– AI jest wsparciem, ale nie zastąpi liderów. Ci muszą natomiast myśleć o tym, żeby ich zespoły umiały wykorzystać nową technologię – mówił Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska.
– Sztuczna inteligencja może jedynie wspierać proces decyzyjny, ale nie zmieni faktu, że to ja jako lider ponoszę odpowiedzialność za podjęte decyzje – wtórował mu Rafał Holanowski, prezes zarządu Supra Brokers.
Jako przykład nieszablonowego podejścia do biznesu Włodzimierz Wlaźlak wskazał wprowadzenie kas samoobsługowych we wszystkich sklepach Lidl Polska. Polska spółka jako pierwsza w całej grupie zdecydowała się na takie rozwiązanie. – Teoretycznie powinno być odwrotnie, bo koszty pracy w Europie Zachodniej są wyższe niż u nas. A my zrobiliśmy to jako pierwsi i pokazaliśmy, że to ma sens – podkreślał.
Według niego istotny jest przy tym czynnik kulturowy, bo Niemcy, a szerzej mieszkańcy Europy Zachodniej, podchodzą do ryzyka ostrożniej niż Polacy. – Tam tematy muszą być przedyskutowane, wydyskutowane, zadyskutowane, a potem jeszcze raz przeanalizowane. My mamy wrażenie, że tego czasu nie mamy. Podejmujemy decyzje i idziemy do przodu, często intuicyjnie, a błąd traktujemy jako coś, z czego wyciągamy wnioski – powiedział.
Prezes Lidl Polska nie zgodził się przy tym z tezą, że dziś trudno o dobrych liderów. Jego zdaniem kluczowe jest stworzenie pracownikom przestrzeni do samodzielnego działania i popełniania błędów. – Mam wspaniałe zespoły w każdym z działów. Tylko pytanie, czy szef chce pozwolić ludziom pracować i czy jest miejsce na popełnianie błędów. Wtedy się rozwijają. Trzeba ludziom zaufać – podsumował.
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