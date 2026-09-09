Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

środa, 9 września, godz. 12:15–13:15 | Salon „Rzeczpospolitej”

Dynamicznie zmieniające się koszty prowadzenia działalności w Polsce oraz rosnące oczekiwania klientów sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą dostosowywać swoją ofertę do realiów rynkowych. Jednocześnie fundamentem rynku telekomunikacyjnego (przychody z działalności telekomunikacyjnej osiągnęły w 2025 r. 46 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku, udział sektora w PKB utrzymał się na poziomie ok. 1,2 proc.) oraz handlu elektronicznego pozostaje wysoki poziom ochrony polskich konsumentów, przejrzystość zasad oraz swoboda wyboru usług. Czy możliwe jest pogodzenie obu tych celów? Jak stworzyć warunki, w których przedsiębiorstwa mogą utrzymywać zdolność do inwestowania i rozwoju jakości usług (nakłady inwestycyjne firm na rynku telekomunikacyjnym wyniosły w 2025 r. 12,7 mld zł, czyli +32,8 proc. rok do roku), a konsumenci zachowują pełną kontrolę nad swoimi decyzjami zakupowymi?

Podczas debaty pt. „Elastyczność cenowa a wartość dla konsumenta – jak pogodzić ochronę klientów z inwestycjami i konkurencyjnością rynku cyfrowego?” przedstawiciele administracji państwowej, regulatorów i biznesu porozmawiają o tym, jak budować nad Wisłą nowoczesny rynek usług konsumenckich oparty jednocześnie na zaufaniu, konkurencji oraz elastyczności niezbędnej do reagowania na zmieniające się warunki gospodarcze.

Debatę poprowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Artur Osiecki, a udział w niej wezmą: Przemysław Kuna, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Daniel Mańkowski, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Krzysztof Pstrong, członek zarządu i dyrektor generalny Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krystian Olchowik, dyrektor departamentu GovTech w Ministerstwie Cyfryzacji oraz radca prawny Witold Chomiczewski, pełnomocnik ds. legislacji w Izbie Gospodarki Elektronicznej (IGE).