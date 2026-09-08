Jak co roku na trzy dni Karpacz staje się jednym z najważniejszych miejsc gospodarczej debaty w Polsce. Politycy, prezesi firm, naukowcy i eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach dla kraju i Europy. Ważną częścią tych rozmów będą debaty organizowane przez „Rzeczpospolitą”. Oto jedna z nich.

wtorek, 8 września, godz. 17:00–18:00, Salon „Rzeczpospolitej”

O tym, czy nowy model handlu może stać się impulsem rozwojowym dla polskich przedsiębiorstw, będą dyskutować uczestnicy debaty pt. „Cyfrowy mainstream. Jak nowe modele odkrywania marek wzmacniają polską gospodarkę”, która odbędzie się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w salonie „Rzeczpospolitej”.

Skala cyfrowej zmiany jest coraz bardziej widoczna także w danych. Według Eurostatu w 2025 r. 63,6 proc. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej zatrudniających co najmniej dziesięć osób korzystało z mediów społecznościowych. W Polsce było to około 50 proc. Dystans wciąż jest więc znaczący. Jeszcze większą różnicę widać w wykorzystaniu płatnej reklamy internetowej. W 2024 r. korzystało z niej 23,2 proc. polskich przedsiębiorstw, podczas gdy średnia w UE wynosiła 32,6 proc.

Jednocześnie handel coraz mocniej przenika się z mediami społecznościowymi. Droga klienta od pierwszego kontaktu z produktem do decyzji zakupowej przestaje być liniowa. Konsument może odkryć markę dzięki filmowi twórcy, rekomendacji algorytmu czy treści pojawiającej się w jego strumieniu, a następnie przejść bezpośrednio do zakupu. To zjawisko określane jako discovery commerce zmienia tradycyjny podział na media społecznościowe, reklamę i e-commerce.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw może to oznaczać obniżenie bariery wejścia na rynek. Lokalny producent nie musi dysponować budżetem marketingowym globalnej marki, by dotrzeć do dużej grupy odbiorców. O jego sukcesie mogą decydować atrakcyjność produktu, umiejętność wykorzystania platformy, współpraca z twórcami i zdolność do zainteresowania algorytmu. Pytanie brzmi jednak, czy rzeczywiście demokratyzuje to dostęp do rynku, czy jedynie przenosi zależność przedsiębiorcy z tradycyjnych pośredników na największe platformy technologiczne.

Między innymi ten dylemat będzie jednym z tematów rozmowy w Karpaczu.

W dyskusji udział wezmą: Agnieszka Durlik, dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i członkini zarządu KIG, Łukasz Gabler, Head of Public Policy and Government Affairs TikTok CEE; Kamil Rybikowski, główny specjalista Związku Rzemiosła Polskiego, oraz Patrycja Sass-Staniszewska, prezes zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej.