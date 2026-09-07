Debata o budżecie UE na lata 2028–2034 wchodzi w kluczową fazę. Obecna propozycja zakłada m.in. zintegrowanie funduszy polityki spójności z innymi instrumentami w ramach krajowych i regionalnych planów partnerstwa. To otwiera pytania o przyszłość zarządzania środkami – czy centralizacja i większa warunkowość pozwolą lepiej optymalizować fundusze, czy wręcz osłabią ich potencjał rozwojowy?

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Moderatorem panelu „Los polityki spójności – centralizacja czy wielopoziomowe zarządzanie?” będzie Filip Szatanik, rzecznik prasowy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a udział w dyskusji zapowiedzieli: Maciej Wejman, prezes zarządu, Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego sp. z o.o.; Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego; Łukasz Porycki, członek zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego; Andrea Gallo, dyrektor Fasi.eu, Włochy; oraz Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego.

Forum rozpocznie się we wtorek 8 września prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2020 roku „Raport SGH i Forum Ekonomicznego” jest jedną z kluczowych publikacji eksperckich prezentowanych podczas forum. Stanowi przegląd wyzwań społeczno-gospodarczych, analiz oraz wniosków, stanowiących podsumowanie prowadzonych badań. To także propozycje rozwiązań i rekomendacje, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji na poziomie rządowym i samorządowym.

Głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Partnerem Strategicznym jest Hotel Gołębiewski, miastem gospodarzem – Karpacz, a głównym partnerem merytorycznym – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Partnerami wydarzenia są również miasto Wrocław oraz Port Lotniczy Wrocław.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl