W obliczu nowej architektury bezpieczeństwa globalnego tradycyjna stabilność ustępuje miejsca aktywnej odporności (business resilience), obejmującej technologie, procesy, a także kapitał ludzki. Wnioski z „Global Risks Report” (WEF), wskazujące na narastający polikryzys, geopolityczną niepewność oraz niestabilność łańcuchów dostaw, wymuszają redefinicję modeli biznesowych. Organizacje muszą inwestować w dywersyfikację, automatyzację, analitykę danych i cyberbezpieczeństwo, budując jednocześnie zdolność do przewidywania zagrożeń i wykorzystywania pojawiających się szans.

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Uczestnicy panelu „Horyzonty strategiczne przedsiębiorstw – budowanie trwałej wartości i odporności biznesu w dobie globalnych transformacji” spróbują odpowiedzieć na pytanie: Jak w warunkach geopolitycznej niepewności zachować równowagę między bieżącą efektywnością kosztową a niezbędnymi nakładami na bezpieczeństwo strategiczne i ciągłość procesów?

Moderatorem panelu będzie Dorota Niedziółka, prorektor ds. rozwoju, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a udział w panelu zapowiedzieli: Maciej Włodarczyk, prezes zarządu IGLOTEX SA, Tomasz Osman, prezes SAVICKI, Krzysztof Pawiński, CEO, Grupa Maspex, Jacek Chwedoruk, dyrektor zarządzający Rothschild & Co, oraz Dariusz Blocher, przewodniczący rady nadzorczej Unibep SA.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek 8 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2026”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem – udział w forum zgłosiło już ponad 6000 gości – rejestracja będzie prowadzona tylko do 2 września.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl