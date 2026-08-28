W programie wydarzenia znalazły się m.in. AI Forum oraz Forum Cyfryzacji, poświęcone rozwojowi i praktycznym zastosowaniom sztucznej inteligencji, transformacji cyfrowej, cyberbezpieczeństwu, regulacjom oraz wpływowi nowych technologii na gospodarkę i społeczeństwo.

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Jednym z kluczowych obszarów tej technologicznej transformacji jest sektor półprzewodników, stanowiący fundament współczesnej gospodarki cyfrowej. Unia Europejska postrzega rozwój tego sektora jako strategiczny element budowania bezpieczeństwa technologicznego, odporności gospodarczej i suwerenności przemysłowej. W warunkach rosnącej globalnej konkurencji oraz podatności światowych łańcuchów dostaw na zakłócenia szczególnego znaczenia nabiera rozwój europejskich kompetencji w zakresie projektowania, produkcji i zastosowania zaawansowanych układów scalonych.

Właśnie tym zagadnieniom poświęcony będzie panel „Sektor półprzewodników w Unii Europejskiej – innowacje, kompetencje i wyzwania strategiczne”. Eksperci branżowi, przedstawiciele przemysłu półprzewodnikowego oraz środowiska akademickiego i edukacyjnego będą dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed sektorem, w tym o niedoborze wysoko wykwalifikowanych specjalistów, lukach kompetencyjnych w obszarze mikro- i nanoelektroniki oraz barierach utrudniających transfer technologii pomiędzy nauką a przemysłem.

Panel będzie również okazją do zaprezentowania nowego kierunku studiów w obszarze półprzewodników i systemów zintegrowanych, opracowanego na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z partnerami z Tajwanu, w tym Southern Taiwan University of Science and Technology, w ramach projektu NAWA Katamaran. Inicjatywa ta wpisuje się w potrzebę rozwijania międzynarodowej współpracy edukacyjnej oraz budowania kompetencji niezbędnych dla europejskiego sektora mikroelektroniki.

Moderatorem panelu będzie prof. Katarzyna Matras-Postołek z Politechniki Krakowskiej. W dyskusji udział wezmą: prof. Maciej Sułowicz, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, prof. Mateusz Śmietana z Politechniki Warszawskiej oraz Tomasz Pomorski, prezes zarządu OmniChip.

XXXV Forum Ekonomiczne rozpocznie się 8 września w Karpaczu. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem – udział zgłosiło już ponad 6000 gości – rejestracja będzie prowadzona tylko do 2 września.

XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu 8-10 września 2026 r.

Więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl